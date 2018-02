FusionCube de Huawei obtient une place de « Challenger » dans le Magic Quadrant de Gartner pour ses infrastructures hyperconvergées







SHENZHEN, Chine, 8 février 2018 /PRNewswire/ -- Gartner, cabinet de conseil informatique de renommée mondiale, a publié son Magic Quadrant (*) dédié à l'infrastructure hyperconvergée (**). Dans ce rapport, Huawei a été nommée « Challenger ». Huawei estime que les résultats obtenus par son infrastructure hyperconvergée FusionCube proviennent des performances dont elle a fait preuve sur le marché mondial, de sa compétitivité technologique et de ses cas d'utilisation exhaustifs.

Le Magic Quadrant de Gartner dédié à l'infrastructure hyperconvergée évalue les fournisseurs sous deux aspects : l'exhaustivité de leur vision et leur capacité d'exécution. Huawei estime que la dernière nomination de FusionCube dans le quadrant des Challengers reflète la grande reconnaissance que les clients de Huawei et les sociétés de conseil témoignent aux produits hyperconvergés de l'entreprise.

FusionCube de Huawei est une infrastructure hyperconvergée destinée aux centres de données des entreprises. Elle s'adapte à des environnements et cas de figure tels que le cloud privé d'entreprise, la plate-forme de virtualisation, le cloud de bureau, les succursales et l'entrepôt de données. Elle prend non seulement en charge les plateformes de virtualisation grand public telles que FusionSphere de Huawei, VMware vSphere et KVM, mais aussi les plateformes de bases de données grand public, notamment SAP HANA, Oracle, IBM DB2 et Sybase. En offrant des performances de pointe, une gestion simplifiée et une continuité de service supérieure, FusionCube de Huawei est bien placée pour mener la transformation de l'infrastructure cloud.

« Les temps de l'hyper-convergence sont déjà là. Huawei a été à l'avant-garde de l'espace technologique hyperconvergé et a été dans les premières à promouvoir l'intégration harmonieuse des plateformes d'hyper-convergence et des plateformes cloud. Les produits de cloud hybride de Huawei se sont imposés comme la solution de prédilection pour aider les clients à réduire le coût total de possession », a déclaré Qiu Long, vice-président de la gamme des produits informatiques de Huawei et président de la gamme des serveurs de l'entreprise. « L'entrée de Huawei dans le quadrant des Challengers signifie un nouveau départ pour nous. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires et à miser sur les atouts de l'innovation ouverte pour être le moteur de la transformation numérique de nos clients. »

À ce jour, FusionCube de Huawei a déjà été largement utilisée dans de nombreux secteurs tels que la finance, le gouvernement, les médias et l'information, les transports, la santé et l'éducation. Parmi ses clients figurent China Everbright Bank, China Pacific Insurance Group, la chaîne française TF1, Infocast, Sinopec et COFCO Coca-Cola. Pionnière sur le marché de l'hyper-convergence, FusionCube de Huawei exploite des technologies innovantes pour apporter de nouvelles possibilités à la transformation du cloud dans les entreprises. Cela fait de Huawei le partenaire idéal pour accompagner les entreprises dans leur processus de transformation numérique.

Pour en savoir plus sur l'infrastructure hyperconvergée de FusionCube de Huawei, veuillez consulter http://e.huawei.com/en/products/cloud-computing-dc/servers/fusioncube.

(*) Magic Quadrant de Gartner :

Le Magic Quadrant est l'aboutissement d'une recherche sur un marché spécifique, qui donne une vue à cent quatre-vingts degrés sur les positions respectives des concurrents du marché. À l'aide d'un traitement graphique et d'un ensemble uniforme de critères d'évaluation, le Magic Quadrant permet de déterminer rapidement la manière dont les fournisseurs de technologies réalisent les objectifs qu'ils se sont fixés et leur modus operandi par rapport à la vision du marché de Gartner.

Méthodologies de recherche de Gartner : http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp

(**) Gartner : Magic Quadrant for Hyperconverged Infrastructure, 6 février 2018, John McArthur et al.

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherches et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées. Les publications de recherche de Gartner offrent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne devraient pas être prises comme un exposé de faits objectifs. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, y compris toutes les garanties de valeur commerciale ou de conformité pour une utilisation particulière.

