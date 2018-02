De petites entreprises touchées par les feux de forêt en Colombie-Britannique reçoivent une assistance pour la reprise de leurs activités







Une aide financière apporte un soutien ciblé pour aider les entreprises à rétablir leurs activités au sein de leurs collectivités

VANCOUVER, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Les petites entreprises touchées par les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique recevront de l'aide pour rétablir leurs activités grâce à un investissement de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. Ces fonds seront administrés par la Community Futures Development Association of BC (CFBC) et son réseau de sociétés d'aide au développement des collectivités de la province.

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et présidente du Comité sur les efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique, a annoncé aujourd'hui une contribution de 1 300 000 dollars au profit de la CFBC au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO).

La CFBC et son réseau fourniront aux petites entreprises des collectivités les plus durement touchées par les feux de forêt un soutien personnalisé, qui inclura des services-conseils professionnels, du mentorat d'affaires axé sur la reprise après sinistre et un accès à une aide financière pour la réalisation de projets de reconstruction. Les feux de forêt de 2017 ont été les pires feux de forêt de l'histoire de la Colombie-Britannique et ont eu une importante incidence économique sur les régions touchées. Cette aide financière aidera les petites entreprises à rétablir leurs activités et à construire une économie résiliente qui pourra mieux résister à de futurs incendies et en réduire les impacts.

Les entreprises intéressées peuvent communiquer avec leur bureau local de la CFBC pour obtenir plus d'informations au sujet de cette initiative.

Faits en bref

Quatre-vingt-dix-huit pour cent de l'activité économique des régions rurales de la Colombie-Britannique est attribuable aux petites entreprises.

On estime que 15 000 entreprises ont été touchées par les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique.

Depuis 30 ans, Diversification de l'économie de l'Ouest Canada répond aux besoins et aux priorités uniques des quatre provinces de l'Ouest du Canada , y compris par l'atténuation des impacts économiques de catastrophes naturelles, dont les feux de forêt et l'infestation du dendroctone du pin ponderosa.

Citations



« Le gouvernement du Canada s'associe à la population de la Colombie-Britannique pour soutenir la reprise économique dans les régions ayant subi les impacts des feux de forêt de 2017. L'aide financière annoncée aujourd'hui aidera les personnes touchées à remettre leur entreprise sur pied et à continuer à contribuer à la construction de collectivités résilientes et prospères. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et présidente du Comité sur les efforts fédéraux de rétablissement après les feux de forêt de 2017 en Colombie-Britannique

« Community Futures BC se fait depuis trente ans la championne de la résilience économique en milieu rural et nous reconnaissons le rôle important joué par les petites entreprises dans l'économie rurale de la Colombie-Britannique. CFBC est enchantée de s'associer à DEO et au réseau de sociétés d'aide au développement des collectivités de la Colombie-Britannique pour mettre en oeuvre cette importante initiative, qui aidera les petites entreprises des régions touchées à se rétablir et à reconstruire à la suite des pires feux de forêt jamais vécus en Colombie-Britannique. »

- Robert Annis, président, Community Futures BC

