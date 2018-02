Société en nom collectif NouvLR choisie comme Soumissionnaire privilégié pour le contrat d'ingénierie, approvisionnement et construction du projet de Réseau express métropolitain







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) est fière que la Société en nom collectif NouvLR, composée de SNC-Lavalin Grands Projets inc., Dragados Canada, inc., Groupe Aecon Québec ltée, Pomerleau inc. et EBC inc., en collaboration avec l'équipe de conception de NouvLR composée d'un consortium formé de SNC-Lavalin inc. et AECOM, ainsi que d'autres sous-consultants, ait été retenue par CDPQ Infra inc. comme Soumissionnaire privilégié pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet de Réseau express métropolitain.

« Grâce à la grande synergie des partenaires et au travail d'équipe du groupe Infrastructures de SNC-Lavalin, nous pourrons participer à ce projet aussi novateur qu'important, » mentionnait Ian Edwards, président, Infrastructures. « Depuis plus de 40 ans, nos solutions de transports collectifs et ferroviaires aident les gens partout dans le monde à se rendre à destination de façon rapide et efficace. Nous sommes fiers d'avoir été choisis, d'autant plus que le projet est basé à Montréal, ville qui a vu naître SNC-Lavalin il y a plus d'un siècle. »

