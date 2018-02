Camping dans les parcs nationaux - Ouverture des réservations les 10 et 11 février







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les amateurs de camping pourront réserver leur emplacement dans le parc national de leur choix en vue de la saison 2018 dès la fin de semaine des 10 et 11 février.

Afin de se prévaloir de l'emplacement voulu à la date souhaitée, l'idéal demeure de réserver tôt. Mieux vaut donc se hâter si l'on songe à planter sa tente ou à stationner son véhicule récréatif (VR) lors d'une fin de semaine ou lors de congés fériés tels que la fête du Canada, la fête nationale du Québec ou même la fête du Travail.

L'ouverture des réservations est répartie par établissement de manière à faciliter le processus. Il sera possible de réserver en ligne (sepaq.com) ou par téléphone (1 800 665-6527) à partir de l'heure d'ouverture prévue pour chacun des parcs nationaux. À compter du 12 février seulement, il sera possible de réserver directement dans les établissements.

Horaire d'ouverture des réservations de camping dans les parcs nationaux

Samedi 10 février 2018 9 h Frontenac

Grands-Jardins

Mont-Mégantic Monts-Valin

Plaisance

Pointe-Taillon 11 h Yamaska 13 h Aiguebelle

Fjord-du-Saguenay

Îles-de-Boucherville Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Jacques-Cartier 15 h Mont-Orford Dimanche 11 février 2018 9 h Bic

Gaspésie Oka

Lac-Témiscouata 11 h Mont-Tremblant - Secteur Chevreuil 13 h Mont-Tremblant - Secteur Lac-Chat 15 h Mont-Tremblant - Autres secteurs et canot-camping

Il est à noter que le présent horaire ne vise pas les réservations dans les réserves fauniques et les établissements touristiques, où l'on peut déjà réserver un emplacement de camping.

