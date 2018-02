La Société en nom collectif NouvLR choisie comme soumissionnaire privilégi pour le projet de Réseau express métropolitain







TORONTO, le 8 févr. 2018 Groupe Aecon Inc. (TSX: ARE) a annoncé aujourd'hui que la Société en nom collectif NouvLR (NouvLR) a été sélectionnée par CDPQ Infra Inc. (CDPQ Infra), un agent d'approvisionnement de la Caisse de dépôt et placement du Québec, comme soumissionnaire privilégié pour l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction du projet de Réseau express métropolitain (REM) de Montréal. NouvLR est un consortium composé des entreprises suivantes : Groupe Aecon Québec Ltée, Dragados Canada, Inc., EBC inc., Pomerleau inc. et SNC-Lavalin Grands Projets inc.

« Ce projet est un élément essentiel dans la construction sans précédent du transport en commun au Canada et constitue un projet transformationnel pour la région métropolitaine de Montréal, a déclaré Jean Michel Beck, président et chef de la direction, Groupe Aecon Inc. Pour Aecon, il s'agit d'une nouvelle sélection historique qui confirme notre forte position dans le secteur du transport en commun. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires sur la conception complète et la construction de ce projet de calibre international. »

Groupe Aecon Inc. (TSX: ARE) est un leader canadien et partenaire de choix pour les projets de construction et d'aménagement d'infrastructure. Aecon offre des services intégrés clé en main à des clients des secteurs privé et public dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de mines, ainsi que des services de gestion de projet, de financement et d'aménagement par l'intermédiaire de sa filiale Aecon Concessions. Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.aecon.com et suivre le fil @AeconGroup sur Twitter.

