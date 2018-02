La Ville de Montréal accorde une contribution financière à Excellence sportive de l'île de Montréal et à Plongeon Québec







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif a approuvé, lors de sa réunion hebdomadaire, l'octroi d'une contribution financière de 975 000 $, selon une répartition de 325 000 $ par année, à l'organisme Excellence sportive de l'île de Montréal (ESIM), ainsi qu'un projet de convention 2018-2020.

« ESIM contribue à maintenir le leadership de la métropole quant au nombre d'athlètes d'élite et de relève. Les actions de l'organisme génèrent des avantages et des retombées au plan sportif, médiatique et social ainsi que des legs engendrés par l'accueil d'événements majeurs à Montréal », a commenté Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine, des sports et loisirs.

Cette entente permettra notamment de soutenir des événements mobilisateurs contribuant au développement du sport de haut niveau et au rayonnement de Montréal, tels que le rendez-vous ESIM des athlètes, le Sommet du sport, le programme de mentorat pour jeunes entraîneurs. Ce soutien financier permettra aussi d'implanter des points de services en entraînement pour les athlètes d'élite et de relève dans l'ouest et dans l'est de l'île, afin de desservir l'ensemble du territoire.

Le comité a également approuvé un projet de convention visant à accorder sous conditions, un soutien financier maximal de 240 000 $ à Plongeon Québec, pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les années 2018 à 2021 à Montréal, soit 60 000 $ par année pour quatre ans.

« Les Séries Mondiales de plongeon, souvent appelées « mini-Olympiques », sont reconnues comme étant le circuit de plongeon le plus respecté du monde. La tenue de cet événement représente donc une occasion en or d'accueillir à Montréal les meilleurs athlètes mondiaux et locaux de plongeon qui se mesurent dans des épreuves de niveau olympique, avec des retombées positives importantes sur la pratique du sport à Montréal », a ajouté Mme Filato.

