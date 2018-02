La CDS signe un protocole d'entente avec les marchés d'actions canadiens







Une solution collaborative marque la conclusion de l'engagement réglementaire du Groupe TMX relativement à la compensation d'opérations sur titres d'émetteurs ayant des activités liées au cannabis aux États-Unis

TORONTO, le 8 févr. 2018 /CNW/ - La CDS, chambre de compensation des actions et des titres à revenu fixe au Canada, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'entente (« MoU ») avec les marchés d'actions canadiens reconnus, soulignant la compréhension des parties en cause concernant le cadre réglementaire canadien applicable aux règles et aux procédures, ainsi que la surveillance réglementaire, des bourses et de la CDS. Le protocole d'entente est également le résultat de discussions avec les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM »), organisme regroupant les autorités provinciales et territoriales de réglementation des valeurs mobilières du pays, relativement à la compensation d'opérations sur titres d'émetteurs ayant des activités liées au cannabis aux États-Unis.

Le protocole d'entente définit le cadre réglementaire canadien ainsi que les rôles respectifs des bourses et de la CDS à l'égard des titres inscrits. Quant à la compensation des titres inscrits, le protocole d'entente confirme que la CDS s'en remet aux bourses pour examiner la conduite des émetteurs inscrits. Par conséquent, la CDS ne procède à aucune interdiction pour la compensation d'opérations sur titres d'émetteurs ayant des activités liées au cannabis aux États-Unis.

Le protocole d'entente est accessible sur le site Web de la CDS à https://www.cds.ca/resource/en/249/

