Harmonisation des lois fédérales à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : L'APNQL applaudit l'adoption du projet de loi C-262







WENDAKE, QC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) tient à souligner l'adoption en deuxième lecture du projet de loi C-262, une loi visant à assurer l'harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« Le projet de loi a franchi hier une autre étape importante dans sa mise en oeuvre. Je tiens à féliciter M. Roméo Saganash pour son courage, sa résilience et son travail acharné pour que le Canada se dote d'un cadre législatif adapté aux principes de la Déclaration. Une véritable réconciliation avec les peuples autochtones passe évidemment par une mise en oeuvre sans condition de la Déclaration, afin que les lois et les politiques soient enfin conformes aux droits fondamentaux de nos populations et de nos communautés. C'est une question d'équité et de justice dans un pays qui se targue d'être un chef de file en matière de droits de la personne ».

Par ailleurs, l'APNQL tient à rappeler au gouvernement Couillard sa responsabilité incontournable de mettre en oeuvre les dispositions de la Déclaration en ce qui concerne les lois provinciales qui touchent les Premières Nations.

À propos de l'APNQL

L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est l'organisme régional politique qui regroupe les 43 chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador. www.apnql.com

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 16:51 et diffusé par :