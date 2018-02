Lancement du REM - Une grande journée pour l'industrie







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille le lancement de la réalisation du plus grand réseau de transport collectif depuis 50 ans dans le Grand Montréal, le Réseau express métropolitain (REM).

En effet, la mise en marche de ce projet de 6,3 milliards de dollars est une grande nouvelle pour le secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction qui sera porteur de ce projet. Le REM contribuera à maintenir et à développer l'expertise en construction d'infrastructures de transports collectifs lourds au Québec.

Avec 65% de contenu local, ce projet d'envergure mondiale sera construit en grande partie par des entreprises d'ici et mettra 34 000 travailleurs à l'oeuvre pendant la période de construction. Une grande partie des retombés de 3 milliards de dollars bénéficieront aux entreprises représentées par l'ACRGTQ, qu'elles soient fournisseuses de produits ou de services.

En période de ralentissement des investissements depuis 2012 dans le secteur génie civil et voirie, ce projet arrive à point et l'industrie prête à relever ce défi. D'ailleurs, outre les participants directs du consortium, on peut prévoir que plusieurs entreprises en construction pourront contribuer à ce projet notamment en sous-traitance.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

