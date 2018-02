La mairesse Valérie Plante invite la population montréalaise à participer aux consultations publiques sur l'avenir du parc Jean-Drapeau







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a annoncé la tenue, au printemps, de consultations publiques pilotées par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l'avenir du parc Jean-Drapeau. Elle en a profité pour inviter la population montréalaise à participer en grand nombre à ces consultations. « Nous voulons mettre en oeuvre notre vision et remettre les Montréalais et les Montréalaises au coeur du mandat du parc Jean-Drapeau. Nous voulons nous assurer que les prochaines étapes de son développement répondent réellement aux besoins de la population afin qu'elle se réapproprie cet espace unique », a déclaré Valérie Plante.

Le dernier plan directeur du parc Jean-Drapeau date de 1993. L'administration montréalaise estime que le moment est venu de doter le parc Jean-Drapeau d'une vision intégratrice et cohérente pour assurer son avenir et lui redonner son attrait. Le nouveau Plan directeur, de développement et d'aménagement couvrira une période de dix ans. Il permettra de proposer des éléments pour mettre en valeur les attributs et les actifs du parc et d'établir une priorisation des gestes à poser pour résoudre certaines problématiques.

« L'OCPM a prévu plusieurs activités pour favoriser la participation de la population aux consultations sur le parc Jean-Drapeau. Au fil des ans, l'Office a développé de nombreux outils et mis en place des méthodes efficaces et inclusives pour obtenir l'opinion du plus grand nombre. C'est dans cet esprit que l'OCPM conduira les consultations publiques sur le parc Jean-Drapeau. Nous souhaitons que les Montréalais et les Montréalaises aient leur mot à dire sur ce qu'ils souhaitent retrouver dans ce parc emblématique », a expliqué le responsable des grands parcs au comité exécutif, Luc Ferrandez.

Les consultations publiques auront lieu en deux temps. Il sera d'abord question de la vision et des orientations stratégiques du parc Jean-Drapeau. Un projet de Plan directeur, rédigé à partir des conclusions de la première phase, sera par la suite présenté et fera aussi l'objet d'un examen par l'OCPM.

Départ de Danièle Henkel

La mairesse Valérie Plante a chaudement salué le travail de Danièle Henkel, qui a annoncé aujourd'hui qu'elle ne sollicitera pas un deuxième mandat à titre de présidente du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau.

« Je tiens à remercier chaleureusement Danièle Henkel pour le travail essentiel qu'elle a accompli en tant que présidente du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau. Au cours des trois dernières années, Mme Henkel est parvenue à bonifier la programmation quotidienne du parc Jean-Drapeau et à mettre sur pied des projets d'envergure. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses prochains défis et nous serons heureux de collaborer de nouveau avec elle lorsque l'occasion se présentera », a souligné Valérie Plante.

