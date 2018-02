Invitation aux médias - Lancement de la grande Conversation publique sur l'école lavalloise de demain







LAVAL, QC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Commission scolaire de Laval (CSDL) et l'Institut du Nouveau Monde (INM) invitent les médias au lancement de la Conversation publique sur l'école lavalloise de demain.

Vous aurez l'occasion d'y entendre la ministre responsable de la région de Laval, Francine Charbonneau, la conseillère municipale et représentante du maire de Laval, Sandra Desmeules, la présidente de la CSDL, Louise Lortie et la directrice générale de l'INM, Julie Caron-Malenfant.

Cet événement ouvert au grand public vise à la fois à lancer la Conversation publique, à faire un état de la situation et à entendre des experts de différents domaines s'exprimer sur les enjeux et les meilleures pratiques liés au développement de l'école lavalloise de demain. Ces experts participeront également à une discussion ouverte au cours de laquelle les gens du public seront invités à leur poser des questions et à partager leurs réflexions sur ce même sujet.

Date : le lundi 12 février 2018

Heure : de 13 h à 16 h 30

13 h à 13 h 30 : Entrevues individuelles

13 h 30 : Photos officielles et mot de bienvenue

14 h 15 : Présentation des experts

15 h 30 : Panel de discussion

16 h 15 : Présentation des activités de consultation

Endroit : Centre de formation Compétences-2000

777, avenue de Bois-de-Boulogne, Laval (Québec) H7N 4G1

À propos de la Commission scolaire de Laval

Présente partout sur le territoire de Laval, la CSDL est l'une des plus importantes commissions scolaires au Québec. Elle dessert près de 54 000 élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes. Elle compte à ce jour 56 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 8 centres de formation professionnelle, 4 centres d'éducation des adultes et un Service aux entreprises et de formation continue. La CSDL est l'un des plus importants employeurs à Laval avec plus de 9 000 employés.

À propos de l'Institut du Nouveau Monde (INM)

L'Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la mission est d'accroître la participation des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. www.inm.qc.ca

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 16:14 et diffusé par :