TRESemmé célèbre sa 70e année en beauté dans le cadre de la Semaine de la mode à New York

NEW YORK, 8 février 2018 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine de la mode, TRESemmé donne le coup d?envoi aux célébrations de son 70e anniversaire en effectuant avec fierté un retour dans les défilés de mode à titre de commanditaire officiel de la coiffure pour une 20e saison consécutive.

Cette saison, TRESemmé collabore une fois de plus avec une équipe de formidables coiffeurs, y compris Justine Marjan, coiffeuse internationale de TRESemmé, ainsi que les grandes spécialistes de l'industrie, Odile Gilbert et Holli Smith. Ce trio donne aux femmes un accès privilégié en coulisses, tout en mettant en lumière le travail et l?esprit créatif qui font partie de chaque style démontré sur la passerelle. Justine sera également sur place afin d?animer une célébration intime du 70e anniversaire de la marque, alors que des invités de TRESemmé pourront porter un toast à notre fondatrice, Edna Emme et à son héritage des sept dernières décennies.

« Je suis emballée de pouvoir célébrer un anniversaire aussi spécial avec TRESemmé cette saison. Depuis 70 ans, ils aident les femmes à créer de superbes coiffures et je suis honorée de poursuivre ce parcours avec eux, » déclare Justine Marjan, coiffeuse internationale de TRESemmé. « TRESemmé désire aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, et avec Odile et Holli, nous aiderons les femmes partout à travers le monde à créer leur propre style. »

TRESemmé collaborera également avec neuf couturiers tout au long de la semaine afin de créer des style avant-gardistes, y compris : Alice + Olivia, Carolina Herrera, Creatures of Comfort, Cushnie et Ochs, Jason Wu, Jill Stuart, Jonathan Simkhai, Naeem Khan et Sally La Pointe.

Joignez-vous à la conversation et soyez dans l?action grâce à #TRESNYFW ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram pour des mises à jour en direct tout au long de la semaine.

CONTACT : Allison Goldberg, +1.917.639.4923, Allison.Goldberg@Edelman.com

