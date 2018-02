Genetec Inc. élu Top Employeur de Montréal pour la 12ème année consécutive







L'entreprise de technologie indépendante et privée conserve son titre de Top Employeur, offrant une vie au travail collaborative, stimulante et motivante.

MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Genetec Inc. ("Genetec"), un leader technologique des solutions unifie?es de se?curite?, de su?rete? publique, d'ope?rations et de business intelligence, annonce aujourd'hui avoir à nouveau été élu Top Employeur de Montréal par les éditeurs de Mediacorp Canada Inc. Genetec, qui a célébré son 20ème anniversaire en 2017, attire les meilleurs talents scientifiques, programmeurs informatiques, business development, commerciaux et marketing depuis les 12 dernières années. L'entreprise offre de nombreux avantages en termes de prestations sur le lieu de travail et d'opportunités de développement de carrière, avec un bistro sur site proposant des repas sains et à prix coûtant, de nombreuses installations pour se divertir et faire du sport, et une culture d'entreprise basée sur la confiance et le respect mutuel pour tous les salariés.

Organisée par l'éditeur du Canada's Top 100 Employers, cette compétition annuelle récompense les employeurs de la région de Montréal leaders sur leur secteur, qui offrent des lieux de travail exceptionnels. Les évaluations sont basées sur des critères tels que l'ambiance au travail, l'engagement communautaire et la gestion de la performance. Les employeurs sont comparés les uns aux autres dans leur domaine, afin de déterminer quelles entreprises offrent les programmes les plus innovants et avant-gardistes.

Le siège social Monde de Genetec est situé dans le Technoparc Montréal de Ville Saint-Laurent, un prestigieux parc de recherche scientifique. Les salariés bénéficient de nombreux avantages : flexibilité des horaires au profit des amis et de la famille, de nombreux jours de congés et de repos, une assurance santé complète, un plan d'épargne retraite, un programme de recommandation des employés intéressant, ainsi que des programmes de formation et de développement personnel.

« C'est un grand honneur d'être élu Top Employeur de Montréal pour la 12ème année consécutive », déclare Richard Pailliere, Directeur des Ressources Humaines de Genetec. « Des plus de 1 000 salariés talentueux que nous comptons dans le monde, le siège social de Genetec à Montréal en accueille plus de 700. Alors que la croissance de nos bureaux de Québec City et de Sherbrooke se poursuit, nous mettons un point d'honneur à fournir aux habitants de Montréal et de la province de Québec un environnement de travail qui encourage la créativité, la résolution des problèmes et le travail en équipe, et qui offre à chaque salarié un sentiment de fierté et de satisfaction professionnelle. »

Genetec cherche en permanence à enrichir ses équipes de nouveaux salariés compétents et motivés. Pour consulter les opportunités de carrière ouvertes à Montréal, Sherbrook et Québec City, rendez-vous sur http://www.genetec.com/about-us/careers.

A? propos de Genetec Inc.

Genetec Inc. est une entreprise technologique disposant d'une large gamme de solutions engloblant la sécurité, l'intelligence et les opérations. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vide?osurveillance sur IP, le contro?le d'acce?s, la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Genetec développe également des solutions basées sur le cloud et des services conçus pour améliorer la sécurité, et apporte de nouveaux niveaux d'intelligence opérationnelle aux gouvernements, aux entreprises, au transport et aux communautés dans lesquelles nous vivons. Fondée en 1997, Genetec, dont le sie?ge est a? Montre?al au Canada, commercialise ses solutions aupre?s de ses clients partout dans le monde via un large réseau de revendeurs, d'inte?grateurs, de partenaires de distribution certifie?s et de consultants, dans plus de 80 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com

© 2018 Genetec. Genetec est une marque commerciale de Genetec Inc., de?pose?e ou en instance de de?po?t dans plusieurs pays. Les autres marques commerciales cite?es dans ce document appartiennent a? leurs fabricants ou e?diteurs respectifs.

