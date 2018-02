Programme ESSOR - De nouveaux équipements pour soutenir l'expansion de Chocolats Favoris







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière sous forme de prêts totalisant 960 000 $ à Chocolats Favoris afin d'appuyer un projet de 1,2 million de dollars visant à améliorer l'efficacité de sa chaîne de production et à acquérir de nouveaux équipements spécialisés. Cette aide soutient l'expansion de l'entreprise et contribue à assurer sa compétitivité. En tout, neuf emplois seront créés.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, accompagnée du député de Vanier-Les Rivières, M. Patrick Huot, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide gouvernementale se répartit comme suit : un prêt de 480 000 $ est issu du programme ESSOR et un second prêt de 480 000 $ est accordé par Investissement Québec à même ses fonds propres.

Chocolats Favoris est un fleuron de la région de la Capitale-Nationale qui connaît une forte croissance depuis son acquisition en 2012 par M. Dominique Brown. Le nombre de ses chocolateries étant passé de 3 à 30 sur une période de cinq ans, l'entreprise voit grand et veut conquérir le monde du chocolat. Ses plans d'expansion à travers le pays créent de nombreuses opportunités à la Fabrique de Québec, et l'aide financière accordée aujourd'hui par le gouvernement du Québec permet de soutenir sa croissance et d'accélérer son développement.

Citations :

« Avec la présente révolution industrielle, les entreprises connaissent des changements profonds, qui ont des répercussions sur leur productivité et leur compétitivité. En misant sur l'amélioration de ses procédés de fabrication, Chocolats Favoris se donne les moyens d'émerger du lot. Porté par cette volonté, notre gouvernement travaille activement, en collaboration avec Investissement Québec, à soutenir le secteur manufacturier innovant, qui est d'ailleurs l'un de nos piliers économiques avec l'entrepreneuriat et les exportations. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Chocolats Favoris innove constamment en concevant des produits à la fois complémentaires et distinctifs. Sa marque, qui est aujourd'hui synonyme de qualité, a littéralement conquis le coeur des Québécois. Ce projet d'investissement stratégique lui permettra d'acquérir des équipements hautement innovants, qui accroîtront sa productivité et sa compétitivité. »

Patrick Huot, député de Vanier-Les Rivières

« La dynamique entreprise Chocolats Favoris continue son développement et son expansion dans la région de la Capitale-Nationale. Les investissements annoncés aujourd'hui apporteront plusieurs avantages en ce qui a trait à la productivité de l'entreprise. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce fleuron québécois, qui a visiblement le vent dans les voiles! »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Chocolats Favoris est une entreprise exemplaire. Son équipe sait innover et mettre en oeuvre les outils nécessaires à la réalisation de sa vision. Ces efforts entraînent une croissance impressionnante, dont Investissement Québec souhaite être le partenaire encore longtemps! »

Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec

« La croissance et l'innovation sont au coeur de tous les enjeux stratégiques de Chocolats Favoris. Bien que le mode artisanal soit toujours bien présent dans nos méthodes de fabrication et qu'il le restera, l'acquisition de nouvelles technologies nous aidera assurément à poursuivre notre expansion et à faire rayonner notre marque partout au Québec, en Ontario et dans le reste du Canada. À ce stade-ci, la participation financière de précieux collaborateurs est donc essentielle pour accélérer notre développement. »

Dominique Brown, président de Chocolats Favoris

Faits saillants :

L'entreprise Chocolats Favoris se spécialise dans la fabrication de chocolats, l'exploitation de glaceries et de chocolateries ainsi que dans la commercialisation en épicerie d'une variété de produits, dont la fondue au chocolat.

Le programme ESSOR appuie, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, la réalisation de projets d'investissement au Québec.

Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

Liens connexes :

