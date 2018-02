Gaétan Barrette et Michel Matte annoncent l'implantation d'un appareil de tomodensitométrie à l'Hôpital régional de Portneuf







SAINT-RAYMOND, QC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné du député de Portneuf, monsieur Michel Matte, a annoncé aujourd'hui l'implantation d'un tomodensitomètre à l'Hôpital régional de Portneuf. Ce nouvel appareil d'imagerie médicale, à la fine pointe de la technologie, viendra bonifier l'offre de service dans la région.

Citations :

« Cette annonce démontre que nous avons tout particulièrement à coeur d'améliorer l'accessibilité des services diagnostiques, un aspect crucial pour choisir le meilleur plan de traitement pour le patient. Nous sommes fiers de soutenir financièrement ce projet d'implantation d'un appareil de tomodensitométrie, qui s'inscrit dans l'ensemble de nos efforts pour offrir à la population québécoise davantage de services et de soins de santé de proximité.»

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« L'implantation d'un tomodensitomètre à l'Hôpital régional de Portneuf est un dossier qui me tient particulièrement à coeur. Ce nouvel appareil permettra d'éviter des déplacements inutiles aux citoyens de la région de Portneuf, et de procéder plus rapidement à des interventions mieux ciblées. Je me réjouis de constater que notre gouvernement est à l'écoute des besoins et des préoccupations des gens d'ici et j'en suis très fier. »

Michel Matte, député de Portneuf

« L'accès aux services d'un tomodensitomètre comporte de grands avantages, et l'annonce de son implantation est une excellente nouvelle pour les usagers des régions de Portneuf et de la Capitale-Nationale. L'ajout de cet appareil aura un effet positif notable sur l'efficacité des traitements que permettra une meilleure caractérisation de certaines maladies, et permettra d'accroître l'accessibilité des soins offerts par l'établissement, au bénéfice de la population portneuvoise. »

Sébastien Proulx, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'annonce d'un tomodensitomètre à l'Hôpital régional de Portneuf est une réalisation souhaitée et désirée par les gens de Portneuf, et qui était une priorité pour la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. L'ajout de ce service améliorera les services de proximité dans Portneuf. »

Michel Truchon, président de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf

Faits saillants :

L'investissement total du projet se chiffre à 3,8 M$. En ce qui a trait aux travaux d'agrandissement et de réaménagement requis pour l'installation du nouvel appareil ainsi que pour l'acquisition du mobilier et d'autres équipements, le financement accordé par le ministère de la Santé et des Services sociaux s'élève à 2,8 M$. La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf s'engage également à fournir une contribution à hauteur de 1 M$ pour l'acquisition du tomodensitomètre.

Les travaux devraient commencer à l'été 2019, pour se terminer en 2020

Rappelons qu'un tomodensitomètre est un appareil d'imagerie médicale qui permet de poser des diagnostics précis et de recommander les traitements les mieux appropriés aux patients. Il fournit des images en trois dimensions des os, des organes, des tissus et des vaisseaux sanguins.

Annuellement, on estime que près de 3 900 examens pourront être faits localement après l'implantation du tomodensitomètre.

On estime aussi qu'environ 50 % des examens qui sont actuellement réalisés pour les citoyens de Portneuf dans les urgences des hôpitaux de Québec seront rapatriés à l'Hôpital régional de Portneuf .

