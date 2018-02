Le ski et la planche à neige à l'honneur au Bal de neige de Gatineau







GATINEAU, QC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Réunis au site Expérience maneige de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) au Bal de neige de Gatineau, en présence de l'Honorable Nancy Greene Raine, messieurs Paul Pinchbeck du Conseil canadien du ski et Yves Juneau de l'ASSQ, ont annoncé la remise de 150 000 $ pour le développement des athlètes canadiens en ski alpin, en ski acrobatique et en planche à neige. Cette contribution de l'industrie du ski canadienne appuie les efforts de développement des sports de glisse partout au Canada.

À propos de l'Association des stations de ski du Québec et de l'industrie

Fondée en 1979, l'ASSQ est un organisme sans but lucratif regroupant l'ensemble des stations de ski au Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts des stations, de favoriser le développement de la relève et de supporter l'industrie afin d'offrir aux skieurs et planchistes des expériences mémorables en montagne. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 million de Québécois. Les différentes manières de profiter des stations de ski du Québec sont répertoriées au www.maneige.ski.

