PLENVU® (NER1006) de Norgine est approuvé en Allemagne pour le nettoyage des intestins chez les adultes avant toute intervention nécessitant des intestins propres

PLENVU ® est la première préparation intestinale de 1 litre à base de PEG

PLENVU® est supérieure à MOVIPREP® en termes de nettoyage très approfondi du côlon ascendant, une partie importante pour la détection des adénomes

Norgine B.V. a annoncé aujourd'hui que l'autorisation de mise sur le marché de PLENVU®, la préparation pour le nettoyage des intestins chez les adultes avant toute intervention nécessitant des intestins propres, a été accordée par l'autorité allemande de réglementation. L'approbation a été octroyée dans le cadre de la procédure européenne décentralisée, le Royaume-Uni faisant office d'état de référence. Norgine prévoit de lancer PLENVU® en Allemagne dans le courant de l'année.

PLENVU® est désormais homologuée pour l'utilisation en Australie, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande, France, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Roumanie, Pays-Bas et Royaume-Uni (sous le nom de marque commerciale PLEINVUEtm en Autriche et aux Pays-Bas).

PLENVU® est déjà commercialisée au Royaume-Uni et en Belgique.

PLENVU® est une nouvelle préparation intestinale à base de polyéthylène glycol (PEG-3350) sous faible volume (1 litre). Elle a été développée par Norgine pour assurer un nettoyage complet de l'intestin.

Les approbations s'appuient sur les données du programme d'essais cliniques de phase III, qui comprenait trois études multicentriques, randomisées et en groupes parallèles : MORA, NOCT et DAYB.

PLENVU® (NER1006) a présenté un profil d'innocuité acceptable dans le cadre des études de phase III - NOCT, MORA et DAYB.

Norgine fabrique PLENVU® et commercialise le produit grâce à son infrastructure en Europe et en Australie, et par le biais de ses partenaires commerciaux dans le reste du monde.

