Déneigement - Le Plateau vient en aide aux personnes vulnérables avec le programme TAPEL

MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le programme TAPEL de l'organisme Spectre de rue qui permet aux personnes vulnérables de faire déneiger leur entrée gratuitement, fonctionne à pleine capacité cet hiver. Alors que la sixième bordée de neige s'est abattue sur Montréal, un record de 58 personnes bénéficient de ce service dans Le Plateau-Mont-Royal, cette année.

« Nous avons à coeur de penser à nos citoyens vulnérables, et d'essayer de briser l'isolement dont ils peuvent être victimes, surtout l'hiver. Grâce à ce programme, des jeunes en réinsertion donnent un service de déneigement d'entrée personnalisé et rassurant pour les personnes vulnérables », a déclaré Alex Norris, conseiller du district de Jeanne-Mance et responsable de la sécurité publique.

Rappelons que l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal offre ce service depuis 2013 en collaboration avec l'organisme Spectre de rue qui, par le biais du programme TAPEL, permet à des jeunes d'entreprendre une démarche de réinsertion sociale.

