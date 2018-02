DT MedTech annonce des implantations réussies de la nouvelle prothèse Hintermann Series H2tm de remplacement complet de la cheville







BALTIMORE, 8 février 2018 /CNW/ -- DT MedTech, LLC (DTM) annonce aujourd'hui que le professeur Beat Hintermann, chirurgien du pied et de la cheville de renommée mondiale et concepteur d'une nouvelle prothèse partiellement contrainte à deux composantes pour le remplacement complet de la cheville, soit le système de remplacement complet de la cheville Hintermann Series H2tm, a implanté avec succès cinq dispositifs H2 chez des patients à Liestal, en Suisse. Quatre de ces interventions ont été des remplacements primaires et totaux de la cheville, alors que la cinquième visait à corriger le défaut d'alignement d'une arthrodèse.

Le système de remplacement complet de la cheville H2 est indiqué comme implant non cimenté à l'extérieur des États-Unis et comme implant cimenté à l'intérieur des États-Unis, et il vise à remplacer les articulations de la cheville douloureuses en raison de l'arthrite, notamment celles atteintes d'arthrose primaire, d'arthrose post-traumatisme ou d'arthrite secondaire attribuable à une maladie inflammatoire (p. ex. la polyarthrite rhumatoïde ou l'hémochromatose). La Hintermann Series H2tm peut aussi servir à la révision d'échecs de remplacement de cheville, de pseudarthrose ou de cal vicieux d'arthrodèse de la cheville.

Le professeur Hintermann déclare : « Je suis extrêmement heureux des résultats obtenus lors des récentes interventions avec la H2, et je me réjouis notamment du fait que les patients aient été en mesure de porter leur propre poids 24 heures seulement après l'implantation du dispositif. L'ajout de cette option partiellement contrainte vient complémenter la gamme de prothèses incluant la Hintermann Series H3tm*, qui est articulée et permet la mise en charge, et élargir la sélection que j'offre à mes patients pour le remplacement complet de la cheville. »

La vente et la distribution de la prothèse Hintermann Series H2tm de DTM aux États-Unis seront assurées directement par HealthLink Europe & International, son partenaire logistique, depuis son siège social américain qui est établi à Raleigh, en Caroline du Nord, et par l'entremise de distributeurs sélectionnés et spécialisés. La vente et la distribution à l'extérieur des États-Unis seront assurées par HealthLink Europe BV, depuis son centre aux Pays-Bas, et par l'entremise d'autres distributeurs sélectionnés et spécialisés.

David Reicher, président et chef de la direction de DTM, déclare : « Nous anticipons une offre limitée de la Hintermann Series H2tm à compter du début de février à l'extérieur des États-Unis, et vers la fin de mars en sol américain. Nous nous sommes concentrés sur la formation, de même que sur la vente et la distribution de la Hintermann Series H2tm dans les marchés du monde entier, et sommes impatients d'en faire un lancement réussi. »

Pour obtenir plus d'information à propos de DTM aux États-Unis, veuillez envoyer un courriel à l'adresse info@DTMedTech.com ou téléphonez à Madame Jeannie Sarda au +1410-427-0003; à l'extérieur des États-Unis, veuillez envoyer un courriel à l'adresse dt-medtech@healthlinkeurope.com ou téléphonez au +31 73 303 2537.

À propos de DT MedTech, LLC

DT MedTech, LLC est la société mère de DT MedTech International et d'European Foot Platform, S.A.R.L. DTM et ses sociétés filiales ont des bureaux à Baltimore, au Maryland; à Dublin, en Irlande; à Saint-Louis, en France; et à Liestal, en Suisse. Étant membre de la famille de sociétés commerciales de Data Trace, des chefs de file en matière de publication liée à la médecine, de marketing, de formation en chirurgie, de prise en charge d'essais cliniques, d'assurance contre la négligence médicale et de services d'information depuis plus de 30 ans dans les secteurs scientifique et médical, DTM offre des solutions chirurgicales innovantes pour les interventions aux membres inférieurs grâce à des appareils à la fine pointe de la technologie, comme les systèmes de remplacement complet de la cheville Hintermann Series.

*Remarque : La prothèse Hintermann Series H3tm n'est pas en vente aux États-Unis ni dans ses territoires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/639695/DT_MedTech_H2_Left.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/398250/DT_MedTechLogo_Logo.jpg

SOURCE DT MedTech, LLC

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 14:38 et diffusé par :