Ressources HPQ Silicium Inc. : Mise à jour de la distribution des actions de Champs d'Or de la Beauce Inc.

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2018) - Ressources HPQ Silicium Inc. («HPQ») (TSX CROISSANCE:HPQ)(FRANCFORT:UGE)(OTC PINK:URAGF) est heureuse d'informer ses actionnaires que la cession de ses actifs aurifères à sa filiale Les Champs d'Or de la Beauce («BGF») au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par les tribunaux (le «plan») a atteint un nouveau jalon.

Patrick Levasseur de HPQ Silicium a déclaré: «Suite au soutien important que nous avons reçu de la communauté pour le projet des Champs d'Or de la Beauce, nous désirons faire avancer le dossier dès que possible.» M. Levasseur a ajouté: «Après plus d'un siècle d'exploitation aurifère des placers en Beauce, il est temps d'essayer de répondre à la question de provenance de l'or placer et d'explorer la possibilité d'un gisement aurifère.

Distribution des actions de BGF sera effectuée par plan d'arrangement

La distribution des actions de BGF sera effectuée par plan d'arrangement tel qu'annoncé précédemment le 15 août 2017. La Société procèdera au transfert de ses actifs aurifères à sa filiale BGF au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal et d'une inscription proposée à la Bourse de croissance TSX. Le plan sera assujetti à l'approbation des actionnaires de la société à la prochaine assemblée générale et extraordinaire annuelle, sous réserve de l'approbation finale de la Cour.

La Société a retenu les services de conseillers juridiques et en équité aux actionnaires. Diverses ententes ont été signées entre HPQ et BGF concernant des projets, des claims miniers, certains droits spécifiques et des ententes de redevances qui ne deviendront effectifs que si BGF devient une société cotée à la bourse de croissance TSX.

Sur réception de l'approbation finale du tribunal, le conseil d'administration de HPQ déterminera la date de l'enregistrement pour la distribution des actions de BGF sous forme de dividende, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

De plus amples détails et mises à jour seront fournis aux actionnaires et aux autres parties intéressées par la voie de communiqués seulement.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or de la Beauce Inc. (¨BGF¨) est une filiale à part entière de Ressources HPQ Silicium Inc. HPQ a créé BGF comme une nouvelle société d'exploration aurifère qui devrait demander son inscription en bourse d'ici peu.

Le projet Beauce des Champs d'Or de la Beauce comprend une propriété aurifère unique, qui a été historiquement prolifique, située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à HPQ. La zone du projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre d'autres découvertes. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargé via le lien suivant:

http://www.hpqsilicon.com/wp-content/uploads/2017/08/BGF-Presentation-V1-FR-Aug152017.pdf

Ce communiqué est disponible sur le forum "CEO Verified Discussion Forum", une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d'un modérateur, qui permet une discussion et des séances de questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Développements corporatifs:

Conformément à l'entente entre HPQ-Silicon et AGORACOM (voir les communiqués de presse de HPQ (Uragold) 18 juillet 2014 et 15 avril 2016), prolongée par les deux parties, selon les mêmes modalités, pour des périodes additionnelles se terminant le 15 juillet 2018, le 25 janvier 2018, le conseil d'administration de HPQ-Silicium a approuvé l'émission de 166 176 actions ordinaires à un prix réputé de 0,085 $ par action afin de payer une somme de 14 125 $ pour des services rendus au cours de la période du 16 juillet 2017 au 15 octobre 2017. Le CA a également approuvé l'émission de 117 708 actions ordinaires à un prix réputé de 0,12 $ par action afin de payer une autre somme de 14 125 $ pour des services rendus pour la période du 16 octobre 2017 au 15 janvier 2018.

Ressources HPQ Silicium Inc. est une société d'exploration minière qui vise à devenir un producteur intégré verticalement de Silicium « Si », allant de la haute pureté jusqu'à la pureté requise pour produire des cellules solaires mono et multicristallines de Type P Et de Type N à haut rendement de conversion photovoltaique.

L'objectif de HPQ est de développer, en collaboration avec des sociétés expertes dans leurs domaines, un processus métallurgique novateur, le PUREVAPtm « Réacteur de Réduction du Quartz » («RRQ») (brevet en demande), procédé qui permettra la production de Si de haute pureté et de SoG SI en une seule étape. Le démarrage de l'usine pilote qui validera le potentiel commercial du procédé est prévu pour 2018.

Actions émises: 192 679 213

