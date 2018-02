TRESemmé célèbre ses 70 ans avec style lors de la Fashion Week de New York







NEW YORK, 8 février 2018 /PRNewswire/ -- Cette Fashion Week, TRESemmé lance les célébrations de son 70e anniversaire en retournant fièrement sur les podiums en tant que sponsor officiel pour les soins capillaires pour la 20e saison consécutive.

Cette saison, TRESemmé s'associe une fois encore avec une équipe de stylistes de choc, dont la coiffeuse styliste mondiale TRESemmé, Justine Marjan, accompagnée des experts majeurs de l'industrie Odile Gilbert et Holli Smith. Le trio offrira aux femmes un accès privilégié aux coulisses, mettant en valeur le travail et la créativité de chaque style sur le podium. Justine sera également sur place pour organiser une célébration intime pour le 70e anniversaire de la marque, où les invités de TRESemmé auront la possibilité de porter un toast à notre fondatrice, Edna Emme et à son héritage au cours des sept dernières décennies.

« Je suis ravie de célébrer un anniversaire aussi spécial avec TRESemmé cette saison. Depuis 70 ans, ils aident les femmes à être merveilleusement coiffées et c'est un honneur pour moi de poursuivre cette aventure avec eux », a déclaré Justine Marjan, la coiffeuse styliste mondiale TRESemmé. « TRESemmé veut aider les femmes à se sentir bien dans leur peau, et avec Odile et Holli, nous aiderons les femmes du monde entier à se concentrer sur leur look. »

TRESemmé collaborera également avec neuf designers pendant toute la semaine, afin de créer des looks à la pointe de la mode, et notamment : Alice + Olivia, Carolina Herrera, Creatures of Comfort, Cushnie et Ochs, Jason Wu, Jill Stuart, Jonathan Simkhai, Naeem Khan et Sally La Pointe.

Participez à la conversation et suivez l'action avec #TRESNYFW et sur Facebook, Twitter et Instagram pour être tenu à jour en direct tout au long de la semaine.

CONTACT : Allison Goldberg, +1.917.639.4923, Allison.Goldberg@Edelman.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/639532/TRESemme_Logo.jpg

