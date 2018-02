Surcharge de travail du personnel du réseau de la santé et des services sociaux - Une entente locale qui démontre notre volonté d'améliorer les conditions de travail du personnel et les services à la population







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le syndicat CSN du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean est parvenu à obtenir une entente locale pour donner un peu de souffle au personnel épuisé de la région. Cette entente est une démonstration claire du fait qu'il est possible de trouver des pistes de solutions pour atténuer les problèmes de surcharge de travail. Mais pour la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), il est clair que des mesures globales beaucoup plus importantes sont nécessaires pour répondre aux préoccupations du personnel du réseau partout au Québec.

Une entente locale pour donner du souffle au personnel

L'entente entérinée en assemblée générale hier soir au Saguenay-Lac-Saint-Jean permet de garantir des heures de travail aux préposé-es aux bénéficiaires et aux travailleuses et travailleurs des services alimentaires, de la buanderie et de l'hygiène et salubrité qui sont inscrits à la liste de rappel. Cela permettra ainsi d'utiliser de la meilleure manière possible les ressources qui sont à la disposition de l'établissement pour réduire la charge de travail du personnel.

«?Ce n'est pas rien. Nous nous sommes entendus pour permettre au personnel de respirer un peu. Dans le contexte actuel, c'est plus que bienvenue. Et nous sommes parvenus à nous entendre avec le CIUSSS de la région malgré les nombreux obstacles causés par la réforme ultracentralisée du ministre Barrette?», lance Gaston Langevin, vice-président régional de la FSSS-CSN.

La FSSS-CSN attend toujours l'appel du ministre Barrette

La FSSS-CSN est toujours en attente du retour du ministre Barrette pour lui présenter des solutions aux problèmes de surcharge de travail du personnel. Étant la seule organisation syndicale à représenter le personnel des quatre catégories du réseau, cette rencontre est nécessaire pour répondre à la détresse des infirmières, des préposé-es, des agentes administratives, des travailleuses sociales et de l'ensemble du personnel.

«?Le ministre Barrette tarde encore à montrer qu'il souhaite appliquer des solutions qui répondent aux préoccupations de l'ensemble du personnel. Pourtant, les travailleuses et travailleurs continuent de signifier leur ras-le-bol. De notre côté, nous ne restons pas les bras croisés. L'entente intervenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean montre qu'il y a des solutions pour soutenir le réseau en cette période de crise. Pour peu que les employeurs et le gouvernement le veuillent vraiment, il est possible à la fois de trouver des solutions qui conviennent à la réalité locale de chaque région et de travailler sur des solutions globales pour l'ensemble du réseau. Si le ministre Barrette ne souhaite pas entendre le personnel du réseau, nous allons prendre tous les autres moyens pour arriver à améliorer la situation?», explique Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110?000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

