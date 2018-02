Répondre aux exigences impératives de la défense aérienne asiatique et travailler avec des partenaires régionaux pour faire face à la menace en perpétuelle évolution qui pèse sur l'Asie







Les pays asiatiques sont désormais confrontés à des menaces aériennes, toutes portées confondues, depuis les drones de la gamme VSHORAD / SHORAD (respectivement systèmes de défense aérienne de très courte et courte portée) jusqu'aux missiles balistiques de la gamme THAAD (défense aérienne à haute altitude). Pour vaincre efficacement ces menaces, il est impératif d'être en mesure d'agir efficacement dans toutes les facettes de la défense aérienne.

Jusqu'à présent, la réponse interne naissante à ce problème a essentiellement consisté à regrouper les unités de défense aérienne sous des commandements communs de défense aérienne et de défense antimissile. Ces changements opérés dans les structures des forces serviront de modèle pour les acquisitions et les besoins nationaux au cours des dix prochaines années.

Par ailleurs, les commandants de la défense aérienne sont désormais confrontés à deux grands problèmes : le renforcement des capacités techniques et la mise en place de défenses à plusieurs niveaux dans tous les aspects de la défense aérienne ; deuxièmement, ils deviennent des acteurs essentiels pour assurer la sécurité régionale. Pour répondre à cela, les commandants de la défense aérienne cherchent maintenant à nouer des partenariats plus étroits avec leurs homologues régionaux, car ils considèrent qu'une intégration plus poussée des systèmes de défense aérienne et antimissile pourrait être tout aussi avantageuse pour acquérir une supériorité technique par le biais de moyens d'acquisition et de développement.

Defence IQ est donc heureuse d'annoncer le lancement de la conférence Full Spectrum Air Defence Asia (FSADA - Tous les aspects de la défense aérienne en Asie), qui aura lieu les 16 et 17 mai 2018 à Singapour. Il s'agit de la seule conférence militaire qui analyse et examine avec force détails toutes les facettes de la défense aérienne intégrée. Vous êtes invités à vous joindre à des experts de l'industrie et à débattre sur la façon dont les forces armées peuvent créer un système de défense abordable à plusieurs niveaux, conçu pour combattre toutes les menaces, toutes portées confondues. Vous pouvez également explorer la manière de renforcer les moyens de la défense aérienne grâce à de nouveaux procédés de commandement et de contrôle et de nouveaux systèmes de défense aérienne et celle de collaborer avec d'autres partenaires régionaux pour faire face à l'évolution constante des menaces. Ne manquez donc pas la seule conférence consacrée à la défense antimissile en Asie, où vous pourrez découvrir les défis intrinsèques auxquels les forces aériennes sont actuellement confrontées. Les commandants de la défense aérienne partageront une analyse technique approfondie du développement actuel et futur des capacités de défense aérienne, effectuée par les principales institutions régionales de recherche et d'approvisionnement.

Parmi les conférenciers chevronnés de l'édition 2018, figureront : les forces armées philippines, la république de Chine (Taïwan), les forces aériennes de la république de Corée, l'US Army Pacific, les forces armées malaisiennes, les forces armées népalaises, le Defence Technology Institute (Thaïlande), l'agence STRIDE du ministère de la Défense malaisien, les forces armées royales cambodgiennes et l'Institute of Defence and Strategic Studies (Singapour), pour ne citer qu'eux.

