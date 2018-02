Enthousiaste, l'IDU salue l'annonce du Réseau express métropolitain







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Institut de développement urbain du Québec salue avec grand enthousiasme l'annonce du premier ministre du Québec, monsieur Philippe Couillard, qui confirme le projet du Réseau express métropolitain (REM). « Ce projet changera pour toujours le visage de Montréal. La ville s'intensifiera comme jamais et ce sont les citoyens de la région métropolitaine qui sortent les premiers gagnants » a déclaré André Boisclair, Président- directeur général de l'IDU.

« En faisant de l'enjeu de la mobilité durable LA priorité de leur administration, les gouvernements et la Ville de Montréal font le meilleur choix. Ils démontrent aussi leur capacité à exercer un leadership qui confèrera à la région un avantage comparatif de taille qui la distinguera dans le monde, en plus de mettre en valeur de façon remarquable l'expertise et le savoir des Québécois ». L'IDU souligne de plus sa satisfaction particulière eu égard à l'utilisation du tunnel Mont-Royal, qui pourra aussi servir à une éventuelle liaison entre Québec et Montréal.

Les membres de l'industrie immobilière commerciale sont à nouveau heureux d'offrir toute leur collaboration aux autorités publiques pour que cet investissent dans une nouvelle infrastructure soit aussi l'occasion de travailler au développement ou à la revitalisation de quartiers où le mieux-être des individus cohabitera avec l'impulsion économique des entreprises.

Au sujet de l'IDU, consultez www.idu.quebec

SOURCE Institut de développement urbain du Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 13:47 et diffusé par :