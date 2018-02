De zéro à sexy en 60 secondes - Selon une étude, il n'y a pas seulement le moteur qui ronronne dans les véhicules des Canadiens







Un sondage réalisé par le site autoHEBDO.net révèle que 75 pour cent des Canadiens ont déjà eu des relations intimes dans leur véhicule.

MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Bien que les Canadiens soient réputés pour leurs bonnes manières, ainsi que leur passion pour le sirop d'érable et le hockey sur glace, une nouvelle étude commandée par autoHEBDO.net fait la lumière sur une habitude nationale un peu moins connue : les relations intimes dans les véhicules.

Selon les résultats d'un sondage maru/matchbox, trois Canadiens sur quatre (75 pour cent) admettent avoir eu des relations intimes dans un véhicule avec un partenaire. Par ailleurs, près de 74 pour cent des répondants affirment qu'ils seraient prêts à répéter l'expérience si leur partenaire le proposait.

« Malgré l'influence considérable de la technologie dans la culture de la séduction, le véhicule demeure un lieu de prédilection pour les ébats amoureux, et ce, depuis plusieurs générations, explique Nicole McCance, psychologue et experte en relations. Il semble que la majorité des Canadiens soient ouverts à l'idée d'être intime en dehors de la chambre à coucher, mais souhaitent s'assurer que leur partenaire est sur la même longueur d'onde. En plus d'ajouter un soupçon d'excitation et de danger, les relations intimes à bord d'un véhicule peuvent être pratiques. »

À un point tel que 41 pour cent des Canadiens ont affirmé avoir eu des relations intimes à bord d'un véhicule à plus d'une reprise. Les baby-boomers (âgés de 55 ans et plus) semblent être plus expérimentés en la matière (79 pour cent), tandis que les milléniaux (âgés de 18 à 34 ans) suivent de près (65 pour cent).

« Une majorité de Canadiens qualifie cette activité amoureuse d'amusante et d'excitante ou de coquine et d'osée. La population canadienne expose rarement cette facette de son quotidien », poursuit Nicole McCance.

Qu'est-ce qui incite les Canadiens à exprimer leur affection dans leurs véhicules? L'étude indique le sentiment de « risque » constitue le plus important facteur. En fait, près de la moitié (46 pour cent) des milléniaux estime que le risque est affriolant. Dans notre culture actuelle, où un mode de vie effréné et « communal » s'impose comme la norme, plus du tiers (36 pour cent) des répondants souligne également le facteur de commodité de cette pratique.

Vous voulez faire des étincelles? Laissez votre véhicule électrique à la maison

Pour se mettre dans l'ambiance, les Canadiens semblent préférer les véhicules de luxe confortables et attrayants aux puissantes voitures de sport (35 pour cent c. 25 pour cent). Près du tiers (31 pour cent) des Canadiens estime qu'un véhicule de plus grande taille, comme un VUS ou une berline fiable et sécuritaire, convient davantage pour passer un moment intime (31 pour cent et 22 pour cent, respectivement). En revanche, les voitures hybrides/électriques plus écologiques (11 pour cent) et les motocyclettes (10 pour cent) semblent moins adaptées pour attiser la flamme des Canadiens.

« Au cours des dernières années, les ventes de VUS ont atteint des sommets historiques et ce type de véhicule s'impose comme le choix des ménages canadiens, explique Michael Bettencourt, rédacteur en chef d'autoHEBDO.net. Par le passé, la popularité des VUS était attribuable à plusieurs facteurs, dont le confort et la sécurité, mais les choses prennent manifestement une tournure différente... »

Un habitacle plus spacieux, c'est mieux. Les véhicules préférés des Canadiens pour les moments intimes :

1) Véhicules récréatifs (VR)

2) Fourgonnettes

3) Cabriolets

4) Camionnettes

Probablement parce qu'on qualifie ces véhicules de « chambres à coucher roulantes », 40 pour cent des Canadiens choisiraient un VR pour s'adonner à des ébats amoureux. Ce choix de prédilection des baby-boomers est également répandu auprès des milléniaux. Bien que les fourgonnettes aient la cote auprès des baby-boomers (27 pour cent), les milléniaux semblent privilégier les options plus aventureuses et risquées des boîtes de camionnettes (27 pour cent) et des décapotables (22 pour cent).

Voici d'autres faits saillants du sondage autoHEBDO.net sur l'intimité à bord des véhicules :

Trouver le bon endroit : Il n'y a rien de mieux que de rouler en direction d'un lieu réputé pour se mettre dans l'ambiance. Les résultats du sondage révèlent également que la majorité des moments intimes à bord d'un véhicule ont lieu dans un cadre panoramique (59 pour cent). Fait intéressant, ce pourcentage augmente à 70 pour cent chez les répondants adoptant ce comportement de façon régulière.

Entre quatre murs : Étonnamment, le deuxième endroit le plus populaire (et pratique) pour les ébats amoureux n'est nul autre que le garage (17 pour cent), suivi des stationnements intérieurs (12 pour cent).

Plus de place : Plus de quatre Canadiens sur six (43 pour cent) rapportent avoir pris soin d'abaisser leur siège au cours d'un moment intime dans leur véhicule.

Un peu d'ambiance : Un Canadien sur cinq préfère le R&B ou les classiques du rock (21 et 20 pour cent) comme trame de fond au cours d'une relation intime à bord d'un véhicule. Un pourcentage équivalent (43 pour cent) de Canadiens préfère toutefois discuter tendrement dans le silence avec leur partenaire.

Douce solitude : Pour 38 pour cent des Canadiens (et 42 pour cent des milléniaux) le véhicule est le meilleur endroit pour se réfugier à l'abri des parents, des proches ou des colocataires.

« Les Canadiens ont tendance à miser sur leur côté pratique, et ce, même lors de leurs ébats romantiques, explique Nicole McCance. Les voitures nous permettent de vivre le moment présent en établissant un lien physique et émotionnel avec notre partenaire, n'importe quand et n'importe où. »

Méthodologie du sondage : Le sondage a été réalisé en ligne du 24 au 25 janvier 2018 auprès d'un échantillon de 1512 Canadiens, choisis au hasard parmi les panélistes du forum Angus Reid. La marge d'erreur, qui évalue la variabilité d'échantillonnage, est de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés en fonction des données de recensement en matière d'éducation, d'âge, de sexe et de région (ainsi que de langue au Québec) pour représenter l'ensemble de la population canadienne. Les totaux peuvent comporter des écarts dus aux arrondissements.

