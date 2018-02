Dome Productions offrira des services de radiodiffuseur hôte lors du Sommet du G7 de 2018







Pour tweeter ce communiqué : http://bmpr.ca/2EbjnmT

TORONTO, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Dome Productions, l'un des principaux fournisseurs de services techniques de production télévisuelle en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le mandat de fournir des services de radiodiffuseur hôte dans le cadre du Sommet du groupe des sept (G7) les 8 et 9 juin prochains dans la région de Charlevoix au Québec.

« En mettant l'accent sur l'innovation, la flexibilité et l'adaptabilité, nous sommes ravis que Dome Productions ait été choisie à titre de radiodiffuseur hôte de cet événement d'envergure internationale, a déclaré Mary-Ellen Carlyle, vice-présidente principale et directrice générale, Dome Productions. Ayant produit plus de 457 événements en 4K à ce jour, Dome Productions incarne l'ambition du Canada de s'imposer à titre de chef de file en matière d'innovation et de technologie. »

Établie à Montréal, Toronto, Oakville, Ottawa et Calgary, Dome Productions s'est forgée une réputation internationale en fournissant des installations et des services techniques de production télévisuelle de qualité supérieure pour de nombreux événements prestigieux, aussi bien en haute définition qu'en 4K. La société, qui assure la prestation des services de radiodiffuseur hôte au G7 depuis 1995, a produit les premières images en haute définition des dirigeants du G8 à Muskoka et du G20 à Toronto en 2010. Plus récemment, Dome Productions a été le radiodiffuseur hôte des Jeux Invictus 2017 de Toronto.

Possédant le plus important parc d'installations mobiles et de camions de liaison ascendante pour la diffusion haute définition et 4K, de même qu'un réseau fibre complexe de liaison point à point à l'échelle du Canada et des États-Unis, Dome Productions est l'un des principaux fournisseurs de services techniques de production télévisuelle en Amérique du Nord. Son approche commerciale unique permet à l'entreprise de se démarquer de la concurrence en intégrant les principales sphères d'activités qui comprennent la production télévisuelle mobile en haute définition et en 4K, les services de diffuseur hôte et les services de transmission.

À propos de Dome Productions

Dome Productions est la propriété de Bell Média et Rogers Media inc. La société possède un parc de 18 unités de production télévisuelle mobiles, 7 unités de soutien secondaire, un camion de production/liaison et trois camions de liaison ascendante en bande KU. Dome possède également un réseau transcanadien et transfrontalier de fibre optique qui constitue l'épine dorsale de ses services de transmission. Son siège social est situé au Rogers Centre de Toronto où elle offre également des installations de studio et de régie.

SOURCE Dome Productions

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 13:20 et diffusé par :