Investissement majeur de SeaFort Capital - Un nouveau partenariat financier afin d'accélérer les plans de développement de Mecfor







CHICOUTIMI, QC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Mecfor se donne un nouvel élan. Forte d'un investissement majeur d'un nouveau partenaire financier canadien, SeaFort Capital, et d'une solide équipe de direction demeurant bien en place, l'entreprise basée au Saguenay-Lac-Saint-Jean devient indépendante et souhaite doubler son chiffre d'affaires. Elle mise sur un plan de développement axé sur les fusions et acquisitions d'entreprises dans le secteur de l'aluminium primaire et secondaire, l'innovation et la diversification vers les secteurs des équipements de maintenance de rail et du nucléaire.

-- « Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction historique. Ce nouveau partenariat financier donnera à Mecfor les ressources nécessaires pour accélérer nos ambitieux plans de développement. En misant sur une stratégie audacieuse de fusions et acquisitions, des investissements soutenus en innovation et en poursuivant la diversification de nos activités, nous souhaitons atteindre de nouveaux sommets. »

- Éloïse Harvey, B. Eng. & Mgmt, Présidente de Mecfor

-- « SeaFort Capital est heureuse d'investir dans Mecfor à un stade clé de son développement. Nous avons une grande confiance en Éloïse Harvey et toute son équipe de direction. Nous sommes convaincus que ce partenariat générera beaucoup de croissance en contribuant à faire de Mecfor un leader de l'innovation dans l'industrie lourde, en plus d'accroître ses parts de marché dans l'industrie mondiale des métaux, du nucléaire et du rail »

- Rob Normandeau, Président de SeaFort Capital

-- « Je me suis rallié au souhait d'Éloise et à son orientation stratégique pour Mecfor et son expansion future. L'important demeure la pérennité des entreprises et j'ai confiance au dynamisme d'Éloïse comme leader, et à celui de mes anciens associés, pour mener à bien l'avenir de Mecfor. »

- Jeannot Harvey, ing. MBA, Président du Groupe Ceger

Un plan de développement ambitieux

Par le biais de cette transaction, qui consolide plus de 85 emplois à ses usines et siège social de Chicoutimi ainsi que ceux situés hors de la région, notamment en France, Mecfor devient une entreprise indépendante du Groupe Ceger. Elle se donne ainsi des moyens financiers importants pour accélérer sa croissance.

L'entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean caresse plusieurs projets de fusions et acquisitions, au Québec comme à l'international, et poursuit activement des pourparlers avec des joueurs clés des secteurs primaire et secondaire de l'aluminium. Sa croissance passera également par des investissements importants en innovation, notamment en matière d'intelligence artificielle, et le développement de ses activités dans le domaine des équipements de maintenance de rails et du nucléaire.

À propos de Mecfor

Établie à Saguenay, au Québec, Mecfor se spécialise dans la conception et la fabrication d'équipements pour l'industrie mondiale des alumineries, des mines et métaux et du rail. Son approche centrée sur le client ainsi que sa capacité de production lui permettent une flexibilité d'adaptation en fonction des besoins d'opération. De fournisseur de solution sur le marché régional en 1997, la compagnie a grandi pour devenir un fournisseur mondial. Reconnue pour ses standards élevés, Mecfor livre des équipements robustes et fiables qui répondent aux besoins des clients. Pour en savoir plus, visitez www.mecfor.com.

À propos de SeaFort Capital

SeaFort Capital est une société de placement canadienne basée à Halifax. Fondée en 2012 par un petit groupe d'investisseurs privés, SeaFort collabore avec des équipes de gestion compétentes afin de renforcer et de faire croître des entreprises rentables.

SOURCE Mecfor

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 13:30 et diffusé par :