Favoriser la diversification des choix de carrière chez les femmes - Lancement du concours Chapeau, les filles! et de son volet Excelle Science







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La 22e édition du concours Chapeau, les filles! et la 18e édition de son volet Excelle Science ont été lancées aujourd'hui par la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine, Mme Hélène David, et le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.

Ce concours vise à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles?ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science s'adresse, quant à lui, aux étudiantes inscrites à l'université en sciences et technologies dans une discipline admissible au concours.

Grâce à la contribution financière de 20 partenaires, dont la liste figure en annexe, plusieurs prix seront remis à l'occasion du gala national, qui aura lieu à l'Assemblée nationale du Québec en juin 2018 :

Chapeau, les filles!

- 38 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, dont un séjour professionnel à l'international.

Volet Excelle Science

- 25 prix variant de 2 000 $ à 5 000 $, dont un stage dans un laboratoire en France.

Cinq nouveaux prix en 2017-2018

Le ministère de la Sécurité publique s'ajoute cette année à la liste des partenaires. Il offrira un prix à une élève de la formation professionnelle inscrite au programme Intervention en sécurité incendie ou à une étudiante de la formation technique inscrite au programme Techniques de sécurité incendie. Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire remettra, quant à lui, trois prix : un premier à une élève de la formation professionnelle, un second à une étudiante de la formation technique et un troisième à une étudiante universitaire. Les candidates doivent démontrer en quoi leur formation et leur future carrière peuvent contribuer au rayonnement de leur municipalité ou de leur région. Enfin, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ajoute un prix à l'intention d'une étudiante universitaire qui a choisi un des programmes d'études traditionnellement masculins présentant les meilleures perspectives d'emploi.



Citations :

« J'invite toutes les Québécoises admissibles au concours à tenter leur chance en s'y inscrivant. Vous vous êtes démarquées en optant pour un choix de carrière traditionnellement associé au sexe masculin : vous êtes talentueuses et inspirantes. Grâce à votre contribution, la qualité de la main-d'oeuvre au Québec sera rehaussée. Vous méritez que vos réalisations soient mises en lumière et valorisées par l'intermédiaire de ce concours. »

Hélène David, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre de la Condition féminine

« La formation professionnelle offre une multitude de possibilités de carrière aux femmes. J'encourage les filles à suivre leur passion, à faire preuve d'audace, à ne pas se laisser décourager par les obstacles et les préjugés et à démontrer leur savoir-faire. Elles en ressortiront gagnantes et toute la société québécoise aussi. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Créé en 1996, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science ont pour objectif de favoriser la diversification des choix de carrière des femmes et de les encourager à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme.

Pour une troisième année, Stéphanie Lévesque, lauréate de Chapeau, les filles! en 1999-2000, ébéniste, entrepreneure générale et chroniqueuse rénovation, agit à titre de porte-parole du concours.

en 1999-2000, ébéniste, entrepreneure générale et chroniqueuse rénovation, agit à titre de porte-parole du concours. Les candidates qui souhaitent participer au concours doivent soumettre leur candidature sur le site Web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avant le 9 mars 2018.

Lien connexe :

Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science :

www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles

ANNEXE

PARTENAIRES DU CONCOURS - ÉDITION 2017-2018

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ),

la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnèles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) Fédération des cégeps

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET)

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELC)

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

