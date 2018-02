Parallel Wireless repense l'analyse des mégadonnées et l'orchestration de la NFV







La solution virtualisée intégrée aidera les fournisseurs de service du monde entier à mettre en service des réseaux cellulaires profitables et intelligents

NASHUA, New Hampshire, 8 février 2018 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., le chef de file des solutions avec RAN ouvert de bout en bout 2G, 3G et 4G, annonce aujourd'hui une collaboration relative à l'analyse virtualisée de mégadonnées (vAnalytics) avec Robin Systems, le plus important fournisseur de logiciels par conteneur d'infrastructure définie par application (IDA), et Incorta, la plate-forme d'analyse intelligente qui contourne la modélisation des données pour dégager des constatations approfondies en temps réel à partir de données opérationnelles. Grâce à cette collaboration, les fournisseurs mondiaux de service de communication (FSC) pourront gérer leur analyse de mégadonnées sous le même parapluie d'orchestration de la virtualisation des fonctions réseau (VFR) et procurer une visibilité en temps réel de leurs réseaux afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de réduire les coûts tout en améliorant l'expérience de l'utilisateur.

Alors que le 5G se pointe à l'horizon, la charge du réseau cellulaire se résumera au trafic attribuable aux gens et à l'IdO, qui généreront des volumes gigantesques de données exigeant une orchestration en temps réel du réseau.

La toute première plate-forme au monde fondée sur la NFV pour la vAnalytics en temps réel du 2G, 3G, 4G et 5G tirera parti de ces innovations de l'industrie :

La passerelle de réseau hétérogène (PRH) de Parallel Wireless, qui intègre de nombreuses FRV comme SON, Security Gateway (SeGW) et ePDG, fonctionnant avec un bon nombre de plates-formes de virtualisation. La FRV SON fournit des données réseau et effectue les ajustements réseau en temps réel pour les utilisateurs finaux, les objets et les processus fonctionnant sur les réseaux cellulaires, notamment lors de périodes de pointe. Étant l'une des fonctionnalités de la PRH entièrement virtualisée, SON permet une auto-optimisation et une mobilité sans faille au sein de n'importe quel G, liaison, tranche et service. En incorporant l'orchestration de conteneurs de Robin Systems et l'AaaS (Analytics-as-a-Service) d'Incorta à la PRH de Parallel Wireless, les fournisseurs de service de communication auront la capacité de conteneuriser les bassins de mégadonnées en tant que microservices virtualisés.

La plate-forme infonuagique de Robin Systems offre une infrastructure virtualisée souple, hautement évolutive et définie par application propulsée à l'aide d'une technologie de conteneur permettant un déploiement sur demande, agile et simplifié, ainsi que la gestion complète du cycle de vie de l'application des bassins de mégadonnées pour orchestrer de façon dynamique tout type de données : réseau, utilisateur final, client, etc. Les conteneurs sont une composante d'infrastructure essentielle pour les FSC. Le conteneur étant une forme de virtualisation simplifiée, cette approche orientée données-à-titre-de-microservice permet le déploiement de multiples microservices par machine sans compromettre la performance et la disponibilité, et elle augmente le rendement grâce à la garantie de qualité du service application-axe de Robin. Robin charge davantage de données dans un seul et même ensemble de ressources de stockage physique, exigeant ainsi beaucoup moins de ressources système et fournissant une efficacité opérationnelle et des économies à un niveau d'intelligence sans précédent aux exploitants des réseaux de téléphonie mobile du monde entier (ERTM).

La version 3.0 d'Incorta interroge 500 pour cent de plus que les versions antérieures, améliorant ainsi ce qui était déjà la plate-forme données-à-analyse la plus rapide au monde. Toutefois, la performance n'est qu'une partie de la valeur d'Incorta. Mis à part la capacité de consultation, la plate-forme d'Incorta se déploie en quelques jours et consomme de nouvelles données en l'espace de quelques minutes, permettant un accès quasi instantané à l'information. Ces capacités, conjuguées à la commodité, font d'Incorta la plus importante plate-forme analytique de prochaine génération. Tirant parti du tout premier moteur Direct Data Mappingtm de l'industrie, les ERTM peuvent désormais basculer depuis les données transactionnelles vers l'analyse commerciale à des vitesses inédites au sein de l'environnement analytique actuel, car les temps d'interrogation et de rapport sont réduits afin de prendre plus rapidement des décisions réseau éclairées.

Citations d'appui

Premal Buch, chef de la direction de Robin Systems, soutient : « Nous sommes ravis d'offrir la robuste plate-forme de Robin pour conteneuriser cette solution vAnalytics révolutionnaire. Grâce à la plate-forme virtualisée hautement évolutive de Robin, qui transforme les lacs de mégadonnées en microservices, à l'habileté d'Incorta à traiter les données en quelques secondes, ainsi qu'aux capacités de la passerelle de réseau hétérogène de la FRV SON intelligente, les ERTM peuvent désormais bénéficier d'une solution d'analyse en temps réel en tant que FRV pour tout type de trafic, dont les utilisateurs finaux et l'IdO, et également automatiser n'importe laquelle de leurs décisions réseau. Cela permet aux exploitants de télécommunication d'unifier leur infrastructure réseau, de réduire les coûts et de simplifier les déploiements. »

Osama Elkady, chef de la direction d'Incorta, affirme : « L'entreprise moderne demande des réponses en l'espace de quelques secondes aux questions les plus pressantes portant sur les données. Ce n'est pas un désir, mais bien un besoin. Attendre des jours et des semaines pour obtenir de l'information freine l'innovation et la croissance. En intégrant l'absence de modélisation de données et une approche libre-service véritable à l'analyse des réseaux cellulaires, les fournisseurs de service du monde entier profiteront de l'accès immédiat à l'analyse pour améliorer la visibilité de leur réseau et éliminer la charge chronovore d'extraction et de transformation (CET) monopolisant les consultants. Cela diminue les coûts d'exploitation, augmente la profitabilité et rehausse l'expérience client. »

Rajesh Mishra, fondateur, directeur de la technologie et président de Parallel Wireless, déclare : « Robin Systems et Incorta sont bien reconnues pour leurs innovations. Aujourd'hui, cette collaboration permet la logiciellisation de l'analytique en tant que FRV, automatisant du coup le réseau des fournisseurs de service, mais elle donne aussi lieu à des opérations BSS et OSS simplifiées assorties d'une réduction globale du coût total de possession, tout en rendant les réseaux d'aujourd'hui et de demain plus intelligents et plus profitables. »

Pour en apprendre plus sur la vAnalytics et l'orchestration de la NFV pour le 2G, 3G, 4G et 5G, veuillez visiter le stand 5I5 de Parallel Wireless au Mobile World Congress (MWC).

