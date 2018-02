Annonce de la Caisse de dépôt et placement concernant le REM - La CSN salue l'importance accordée au contenu québécois, mais se désole pour l'usine Bombardier de La Pocatière







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La CSN accueille favorablement l'annonce d'aujourd'hui de la Caisse de dépôt et placement du Québec concernant le REM et l'importance accordée au contenu québécois dans le projet, mais souligne sa déception quant au fait que l'usine Bombardier de La Pocatière n'ait pas été retenue.

La CSN a multiplié les interventions au cours des dernières semaines afin de souligner l'importance de garantir du contenu québécois dans le projet : « Nous avons interpellé le gouvernement et les dirigeants de la Caisse. Pour nous, c'était primordial que ce projet d'envergure soit réalisé ici en maintenant et créant des emplois ici. En ce sens, l'annonce d'aujourd'hui est positive et nous souhaitons qu'elle devienne la norme pour tous les autres investissements du gouvernement », souligne Pierre Patry, trésorier de la CSN.

À la Fédération de l'industrie manufacturière-CSN, on se réjouit aussi que le projet crée et consolide des milliers d'emplois, dont ceux de l'usine Alstom de Sorel Tracy, mais on est déçu pour les travailleurs et les travailleuses de La Pocatière. « Nous aurions aimé que nos collègues syndiqué-es de Bombardier Transport puissent participer eux aussi au projet du REM, mais on ne baisse pas les bras. Nous nous attendons à ce que le gouvernement les considère pour les futures annonces concernant la ligne bleue du métro, le tramway à Québec ou encore, l'éventuelle ligne rose, si elle voit le jour », explique Louis Bégin.

Au cours des prochains jours, la CSN entend obtenir des éclaircissements sur la nature des annonces d'aujourd'hui. « Nous avons toujours quelques interrogations, indique Pierre Patry. Nous prenons acte des modifications apportées au projet, mais il reste pour nous quelques points importants en suspens. Par exemple, quels seront les impacts environnementaux, quel sera le mode de propriété et comment se fera l'arrimage avec le réseau de transport en commun? »

