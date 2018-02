Investissements TSPL Inc. : Acquisition dans le Blockchain







MONTREAL, 08 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- INVESTISSEMENTS TSPL INC. (¨TSPL¨) désire annoncer à ses actionnaires qu'elle a signé une Lettre d'Intention visant l'acquisition d'opérations et d'actifs de blockchain et de Mining de crypto-monnaies.



Cette transaction avec Gestion La Marino, de Québec, concerne ses opérations et actifs de Blockchain et de crypto-monnaies. Depuis le début de leurs opérations en novembre 2017, les revenus mensuels sont d'environ 7 Bitcoins.

TSPL se porte acquéreur de processeurs de marques Avalon et Baikal qui sont reconnus pour leur rapidité et capacité de traitement.

Les conditions de l'acquisition sont les suivantes :

Vingt-cinq millions d'actions (25 000 000) de TSPL ou bien deux fois le nombre d'actions de TSPL en circulation au jour de la signature finale de la transaction (le plus élevé des deux montants); et

A titre incitatif, TSPL réservera cinq blocs d'actions supplémentaires qui seront distribuées sujet aux conditions suivantes:



Sept millions cinq cent mille (7 500 000) actions additionnelles si le prix des actions de TSPL se transigent à cinquante cents ou plus (0,50$) pour cinq jours consécutifs ;



Sept millions cinq cent mille (7 500 000) actions additionnelles si le prix des actions de TSPL se transigent à soixante-quinze cents ou plus (0,75$) pour cinq jours consécutifs ;



Sept millions cinq cent mille (7 500 000) actions additionnelles si le prix des actions de TSPL se transigent à un dollar ou plus (1,00$) pour cinq jours consécutifs



Sept millions cinq cent mille (7 500 000) actions additionnelles si le prix des actions de TSPL se transigent à un dollar et cinquante cents ou plus (1,50$) pour cinq jours consécutifs ; et



Sept millions cinq cent mille (7 500 000) actions additionnelles si le prix des actions de TSPL se transigent à deux dollars ou plus (2,00$) pour cinq jours consécutifs.

La Société a amorcé ses démarches d'inscription sur la Bourse des Valeurs Canadiennes (¨CSE¨).







Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés contenant les mots «pourrait», «plan», «volonté», «estimation», «continuer», «anticiper», «prévoir», «s'attendre» , "Dans le processus" et d'autres expressions similaires qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l'impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d'approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des événements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les événements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour information supplémentaire

Serge Beausoleil, président du conseil, (514) 779-7336

Serge.beausoleil@videotron.ca





Nombre d'actions en circulation : 8,606,489

