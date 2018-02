Du financement pour préserver des logements locatifs abordables à Halifax







HALIFAX, le 8 févr. 2018 /CNW/ - Les personnes à revenu faible ou modeste ont maintenant accès à un plus grand nombre de logements abordables à Halifax grâce à la réouverture du 22-24, avenue Evans. Ce projet a été financé dans le cadre de l'entente fédérale-provinciale concernant le Fonds consacré à l'infrastructure sociale et l'Investissement dans le logement abordable (IDLA), qui sont administrés par l'entremise du programme de préservation des logements locatifs abordables de la province.

Les importants travaux de rénovation de deux immeubles réalisés par Connolly Real Estate Holdings Inc. Permettent d'offrir 27 logements sûrs et sécuritaires à de nouveaux résidents. Les immeubles sont situés dans un quartier résidentiel, à proximité de commerces, de commodités et du transport en commun.

L'annonce a été faite par l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que par l'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à collaborer avec celui de la Nouvelle-Écosse afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions dans le domaine du logement. Cet investissement aide les résidents de Halifax à accéder à des logements sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. » - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Nous souhaitons aider un plus grand nombre de Néo-Écossais à faible revenu à trouver un logement sûr et abordable où ils se sentent chez eux. En collaborant avec nos collègues fédéraux et le secteur privé, nous continuons d'aider les Néo-Écossais à atteindre cet objectif. » - Kelly Regan, ministre des Services communautaires

Faits en bref :

Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse ont investi dans le projet 1,19 millions de dollars sous forme de contribution pour immobilisations.

et de la Nouvelle-Écosse ont investi dans le projet 1,19 millions de dollars sous forme de contribution pour immobilisations. Ce projet contribue à préserver des logements locatifs abordables du quartier Fairview de Halifax . Il y a un large éventail de services à moins d'un kilomètre de l'ensemble, notamment une épicerie et une pharmacie, des écoles, des installations récréatives, des terrains de sport, des restaurants et des lieux de divertissement.

. Il y a un large éventail de services à moins d'un kilomètre de l'ensemble, notamment une épicerie et une pharmacie, des écoles, des installations récréatives, des terrains de sport, des restaurants et des lieux de divertissement. Le gouvernement du Canada a récemment dévoilé sa Stratégie nationale sur le logement, un plan décennal de 40 milliards de dollars qui permettra de construire 100 000 logements neufs et aidera 530 000 familles à répondre à leurs besoins en matière de logement.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn et Facebook.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 12:30 et diffusé par :