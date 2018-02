Un organisme public néerlandais améliore le taux d'occupation de ses salles de réunion grâce à la plateforme IoT de Planon







Planon, le leader mondial des logiciels dédiés à l'optimisation du Facility Management et de la gestion de patrimoine immobilier, a annoncé aujourd'hui que Waterschap Zuiderzeeland avait achevé avec succès un pilote de la plateforme IoT de Planon.

Dans le cadre de la rénovation de son siège social, Waterschap Zuiderzeeland aux Pays-Bas a installé des capteurs de zone. Toutes les salles de réunion pouvant être occupées sur réservation ont été équipées d'un capteur à infrarouge passif (PIR), qui communique en temps réel l'état actuel de la zone (occupée/libre) au logiciel Planon.

« L'utilisation de cette technologie nous a permis d'assurer un meilleur suivi de la disponibilité des espaces. Si un espace de travail n'est pas utilisé à un moment où il a en fait été réservé, il redevient automatiquement disponible, les collaborateurs ayant ainsi un accès beaucoup plus facile aux salles de réunion », explique Janneke Eerens, Responsable Environnement auprès de Waterschap Zuiderzeeland.

La plateforme IoT n'est qu'un élément de la Solution de Gestion Intégrée de l'Environnement de travail (IWMS) de Planon. Ce logiciel contribue à améliorer l'efficacité et les coûts des processus opérationnels et favorise l'innovation permanente pour augmenter la productivité au travail et la satisfaction des collaborateurs.

L'amélioration du taux d'occupation de salles de réunion n'est qu'un des nombreux cas d'utilisation de l'IoT (Internet des objets). Inscrivez-vous au webinaire de Planon pour en découvrir davantage ou lisez l'intégralité de l'étude de cas de Waterschap Zuiderzeeland sur le site Web de Planon.

À propos de Planon

Leader mondial disposant de plus de 30 ans d'expérience, Planon édite des logiciels innovants qui aident les entreprises propriétaires et les occupants de biens immobiliers à optimiser la performance de leur environnement de travail en simplifiant les processus métier et en rationalisant les coûts. Planon propose par ailleurs une plateforme logicielle qui aide les prestataires de services FM à générer plus d'efficacité opérationnelle et à accroître la valeur client au travers de processus automatisés et d'une intégration homogène au système. Planon compte plus de 2 000 entreprises clientes dans le monde. Pour en savoir plus sur Planon, visitez notre site web planonsoftware.com

