Le REM est sur les rails!







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de constater que le projet continu d'aller de l'avant avec autant de rigueur.



« Avec une mobilité urbaine optimisée, des retombées économiques notables avec, notamment, 34 000 emplois mobilisés pendant les travaux et 65% de contenu local, en plus de l'amélioration du service aux citoyens grâce aux interconnexions avec les réseaux existants, ce projet est une occasion exceptionnelle de faire rayonner notre savoir-faire à l'international », estime Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. « Ce projet d'une envergure sans précédent est historique et fera basculer le Grand Montréal dans la mobilité du 21e en jouant parmi les villes de classe mondiale.»

Avec un échéancier et un budget sous contrôle, il est encourageant pour le CPQ de voir que ce projet visionnaire et mobilisateur est en train de se concrétiser. Il tient évidemment à féliciter les deux consortiums choisis par CDPQ Infra pour la réalisation du REM.

Cette bonne nouvelle ne doit toutefois pas effacer l'importance des autres projets de mobilité, non seulement à Montréal, mais aussi à Québec et dans toutes les régions. Les attentes de l'organisme sont grandes quant à la future politique de mobilité durable et, surtout, quant aux autres investissements en infrastructure nécessaire.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec. www.cpq.qc.ca

