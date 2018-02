Réseau express métropolitain : Coup d'envoi d'un projet d'envergure projetant la métropole et le Québec au 21e siècle







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le lancement de la construction du Réseau express métropolitain (REM) de CDPQ Infra annoncée ce matin est une excellente nouvelle pour le Grand Montréal et le Québec, selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Pour elle, l'important sera maintenant de livrer ce projet stratégique en respectant les budgets et les échéanciers afin que le REM soit réellement en service à l'été 2021.

La FCCQ tient à souligner le leadership de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour le déploiement de ce projet moderne, ainsi que l'importante contribution financière des deux ordres de gouvernement.

« C'est le coup de départ donné au REM aujourd'hui. Ce projet d'envergure va ajouter au statut de grande métropole pour Montréal et projettera celle-ci et le Québec au 21e siècle. Ce grand projet de mobilité durable favorisera également des gains de productivité pour nos entreprises en plus de stimuler la base industrielle québécoise », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

La FCCQ est heureuse de constater que le projet comprendra un contenu local d'environ 65 % et félicite le Groupe NouvLR ainsi que le Groupe des Partenaires pour la Mobilité des Montréalais (PMM), à titre de consortiums retenus pour le projet.

« La planification, le développement et la construction de ce projet représentent des opportunités extraordinaires pour des entreprises d'ici faisant partie des consortiums, de mettre de l'avant le savoir-faire québécois et d'en tirer profit », a poursuivi M. Forget.

Assurer une convergence entre le REM et le TGF

La FCCQ rappelle que le REM doit s'inscrire dans une vision globale de fluidité des transports qui assure une convergence avec le projet de train à grande fréquence (TGF) de VIA Rail permettant de relier efficacement Montréal et Québec, ainsi que Montréal à Toronto et Windsor, en passant par Ottawa.

« Le Québec ne peut se priver de deux projets de mobilité durable de cette envergure. La convergence de ces projets aura un impact considérable sur le développement économique de nos régions et de nos entreprises », a conclu Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 11:44 et diffusé par :