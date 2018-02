Beauport 2020 : Journée de Consultation publique - Présentation du Terminal de conteneurs et autres précisions







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Québec convie les citoyens à une journée de consultation publique qui portera sur le projet Beauport 2020 le 21 février prochain, de 12 h à 20 h au Terminal de croisières. Cette 3e journée de consultation publique permettra aux citoyens de s'informer sur les précisions apportées au projet, notamment la vocation commerciale réservée exclusivement à un terminal de conteneurs et le retrait du brise-lames dans le secteur récréotouristique. Rappelons que le projet fait l'objet d'une évaluation dans le cadre du processus mené par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale.

Pour cette journée d'information citoyenne, les départements de l'ingénierie, de l'environnement, des affaires économiques, des opérations portuaires et maritimes, en plus du consultant attitré au dossier seront présents afin d'exposer les différentes facettes du projet et répondre aux questions.

Rappelons que l'Administration portuaire de Québec a précisé le 12 décembre dernier son intention de développer un projet de terminal de conteneurs sur le site Beauport 2020. Cette orientation commerciale pour le projet d'agrandissement Beauport 2020 est l'aboutissement d'une longue démarche entreprise par l'APQ pour identifier les créneaux économiques les plus porteurs pour le développement futur du Port. Au terme de plusieurs études, tant techniques que commerciales, l'APQ arrive à la conclusion que la mise en place d'un terminal de conteneurs sur le site de Beauport 2020 constitue la meilleure avenue pour valoriser cet espace. Pour la région de Québec et pour tout le St-Laurent, ce projet porteur a le potentiel de générer un nouveau pôle économique international, axé sur la logistique, les centres de distributions et de nouvelles entreprises.

Consultation publique en ligne

Le Port de Québec convie tous les citoyens intéressés d'en connaître davantage sur le projet Beauport 2020 à participer à la journée de consultation publique le 21 février prochain. Par ailleurs, les citoyens qui ne pourront se déplacer lors de cette journée seront invités à prendre connaissance des documents disponibles sur le site web portquebec.ca/beauport2020 et à nous envoyer leurs commentaires au moyen du document de consultation qui sera mis en ligne dès ce vendredi. Les citoyens disposeront de 30 jours pour nous envoyer leurs commentaires.

Une ligne téléphonique et une adresse courriel ont également été créées pour recevoir les questions et commentaires liés au projet : 418 266-0760 poste 2020, courriel : beauport2020@portquebec.ca.

Aide-mémoire

Quoi : Journée de consultation publique - Beauport 2020

Quand : mercredi 21 février 2018, 12 h à 20 h

Endroit : Terminal de croisières

