Invitation aux médias - Investissements importants pour les infrastructures scolaires de la région de l'Estrie







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera des investissements importants pour les infrastructures scolaires de la région de l'Estrie. À cette occasion, il sera accompagné des députés de Richmond, Mme Karine Vallières, de Saint-François, M. Guy Hardy, de Mégantic, M. Ghislain Bolduc et d'Orford, M. Pierre Reid.

DATE : Le 9 février 2018





HEURE : 10 h





LIEU : École Notre-Dame-du-Rosaire



(bibliothèque)



1625, rue du Rosaire



Sherbrooke, Québec



J1H 2T6

