Un bilan fort positif pour Danièle Henkel à l'aube de la fin de son mandat à la présidence du Conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Madame Danièle Henkel, présidente du Conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) a annoncé, aujourd'hui, en présence de madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, qu'elle ne sollicitera pas un deuxième mandat le 29 avril prochain, date qui coïncidera avec la conclusion d'un mandat de trois ans.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté, en 2015, la présidence du Conseil d'administration de la SPJD dans le but de partager mon expérience professionnelle et de m'impliquer dans ma communauté. Cette opportunité m'a permis de côtoyer et de travailler avec des gens passionnés par leur Parc et de contribuer au développement d'un site extraordinaire. Le sens du devoir accompli combiné à mon intention de me rendre disponible pour relever de nouveaux défis, me permet maintenant de passer le flambeau à quelqu'un qui pourra poursuivre le travail entamé et mener à terme plusieurs projets mobilisateurs. Je quitte donc excessivement fière du travail qui a été fait et persuadée que je laisse le Parc entre de bonnes mains », d'expliquer madame Henkel.

« Au cours des trois dernières années, Danièle Henkel a offert à la Société du parc Jean-Drapeau son talent, son expérience, sa passion et sa vision. Si le parc Jean-Drapeau est aujourd'hui une destination prisée par des centaines de milliers de visiteurs chaque année, c'est notamment grâce à son travail acharné. En mon nom et au nom de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises, je tiens à remercier chaleureusement Mme Henkel pour son engagement. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouveaux projets et je serai heureuse de collaborer de nouveau avec elle lorsque l'occasion se présentera », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Tout au long de son mandat, madame Henkel s'est impliquée de façon exceptionnelle dans le développement du parc Jean-Drapeau, tant en bonifiant la programmation quotidienne, que par la mise sur pied de projets structurants. Dès son entrée en fonction en avril 2015, elle s'est entourée d'une équipe d'administrateurs expérimentés et complémentaires, dont la rigueur et l'assiduité ont mené à de grandes réalisations. La création notamment de quatre comités au sein du Conseil d'administration, a permis à l'équipe de gagner en efficacité dans la gestion des dossiers en matière de ressources humaines, d'audits, de gouvernance et d'innovation.

« En 28 ans au sein de l'administration publique, j'ai rarement vu un gestionnaire doté d'une telle énergie et d'une capacité à mobiliser les troupes avec autant d'efficacité. Toute l'équipe du parc Jean-Drapeau aura été privilégiée de travailler avec madame Henkel » a pour sa part exprimé monsieur Ronald Cyr, directeur général de la SPJD.

La réalisation de grands projets

Quelques mois seulement après son entrée en poste, madame Henkel et son équipe ont donné le coup d'envoi au Plan d'aménagement et de mise en valeur du secteur sud de l'île Sainte-Hélène, un projet d'envergure qui vise à moderniser et préserver ce lieu emblématique de la métropole.

Ayant comme vision de faire du Parc une destination de calibre international, madame Henkel a également misé sur la réalisation de projets assurant la pérennité du parc, de ses activités et de ses installations. C'est donc dans cet esprit qu'a été signée l'entente pour la tenue du Grand Prix du Canada de Formule 1 jusqu'en 2029, et qu'a été lancé le projet de rénovation des paddocks en 2017.

Au cours de sa première année à la tête du Conseil d'administration, madame Henkel a par ailleurs été l'instigatrice du projet de Plan directeur, de développement et d'aménagement du parc Jean-Drapeau. Dans un souci de transparence, il était impératif que les orientations du plan soient soumises à des consultations publiques, qui seront réalisées par l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

Notons que dans le cadre des grands projets, un Plan maître forestier a été mis sur pied en 2017, une initiative qui s'inscrit dans une perspective de développement durable pour le Parc.

Une programmation bonifiée

Femme de tête, mais également de coeur, madame Henkel a démontré tout au long de son mandat une sensibilité particulière afin que l'offre du parc Jean-Drapeau soit élargie, pour répondre aux besoins des jeunes familles. Ainsi furent développées, en 2016, une série d'activités familiales gratuites à la Plage Jean-Doré et au Complexe aquatique, une initiative ayant connu un immense succès et qui se poursuivra bien au-delà de sa présidence.

Forte d'un parcours professionnel remarquable, madame Henkel a su transmettre à l'équipe du parc Jean-Drapeau son souci de l'excellence et du renouveau. C'est dans cette optique que les programmations de la Fête des neiges de Montréal et des Week-ends du monde ont été bonifiées au cours des dernières années, entraînant une croissance de la popularité de ces événements organisés par le Parc, ainsi qu'un engouement pour les projets de développement futurs.

Synergie et transparence

Au fil des années, madame Henkel s'est assurée que soient mis en place des mécanismes permettant d'établir une plus grande proximité avec les partenaires du parc Jean-Drapeau. Depuis son entrée en poste, l'équipe a collaboré davantage avec ses partenaires afin d'analyser les enjeux communs et de travailler au développement de solutions innovantes. Une plus grande transparence a également été instaurée, notamment par le biais de publications régulières quant au suivi des activités du Parc, et à une présence accrue sur les différentes plateformes numériques et interactives de l'organisation.

À propos de la SPJD

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 11:30 et diffusé par :