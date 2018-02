PyeongChang 2018 - La FQM souhaite la meilleure des chances aux athlètes provenant de toutes les régions du Québec







QUÉBEC, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - À la veille de l'ouverture officielle des Jeux olympiques de PyeongChang en Corée du Sud, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) souhaite la meilleure des chances à la délégation canadienne, en particulier aux athlètes provenant de toutes les régions du Québec.

«?Pour les athlètes, participer aux Jeux olympiques c'est?la consécration de leur carrière sportive. Cette fierté qui les habite rejaillit sur les régions et les municipalités d'où ils proviennent. Ce sont des gars et des filles de chez nous et nous leur souhaitons tout le succès auquel ils ont droit?», a commenté le président de la FQM, M. Jacques Demers.

Tout au long des Olympiques, la FQM entend souligner les performances des athlètes canadiens provenant des régions du Québec.

