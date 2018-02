La Chambre salue la rigueur du processus qui permettra la mise en service du REM dès l'été 2021







MONTRÉAL, le 8 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) se réjouit de l'annonce officielle du début des travaux en vue de la réalisation du Réseau express métropolitain (REM), faite ce matin par CDPQ Infra en présence du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et de la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante.

« La confirmation du début des travaux est une excellente nouvelle pour le développement de la métropole. Le REM est le projet le plus structurant pour la mobilité depuis près d'un demi-siècle. Il contribuera à désengorger le réseau routier et rejoindra des secteurs de l'île qui sont actuellement mal desservis par le réseau de transport collectif. Depuis son annonce, le milieu des affaires a donné son appui sans réserve à ce projet structurant pour le dynamisme économique de la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Chambre tient à souligner le leadership exercé par CDPQ Infra depuis le dévoilement du projet en avril 2016. Les ajustements annoncés aujourd'hui renforcent la qualité du projet et permettront sa réalisation dans des délais et des coûts alignés sur les projections initiales. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la rigueur dont a fait preuve CDPQ Infra tout au long du processus d'appel d'offres. Il est remarquable de constater qu'au terme de ce processus, la variation du coût global du projet se situera à moins de 5 % des estimations préliminaires et que la mise en service se fera dès l'été 2021 », a ajouté M. Leblanc.

« La composition des consortiums retenus met en évidence l'expertise d'ici et garantira que 65 % du projet proviendra de sources locales. La réalisation du REM générera des occasions d'affaires importantes pour les entreprises de la métropole et du Québec », a poursuivi M. Leblanc.

« Nous sommes heureux qu'une solution ait pu être trouvée pour permettre au REM et au projet de train à grande fréquence de cohabiter dans le tunnel Mont-Royal. Il s'agit de deux projets importants qui ont l'appui du milieu des affaires. Cette décision permettra éventuellement de relier directement le centre-ville de Montréal aux autres grandes métropoles dans le corridor Windsor-Québec », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

