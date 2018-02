Bombardier commente l'annonce du soumissionnaire privilégié pour le projet du Réseau électrique métropolitain







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2018) - Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, confirme qu'elle n'a pas été retenue comme soumissionnaire privilégié pour la fourniture du matériel roulant, de systèmes et de services d'exploitation et de maintenance (contrat MRSEM) pour le projet Réseau électrique métropolitain (REM) de Montréal.

« Nous comprenons et nous partageons la déception de nos employés face à cette annonce. Bombardier fournit des solutions de transport novatrices au Québec et ailleurs au Canada depuis près de 45 ans. En tant que chef de file mondial dans la fourniture de systèmes de transport automatisés et de services, et dans l'exploitation de flottes de transport public, nous croyons que nous avons soumis une offre très concurrentielle pour répondre aux besoins de mobilité durable de la grande région de Montréal », a déclaré Benoît Brossoit, président, Bombardier Transport, région Amériques.

Bombardier Transport est un important fournisseur de solutions de mobilité dont les revenus annuels devraient atteindre plus de 8 milliards de dollars en 2017 et un carnet de commandes de 33 milliards de dollars au 30 septembre 2017. Le portefeuille complet de produits et services de Bombardier offre les coûts d'ensemble de vie les plus compétitifs de l'industrie, à la plus vaste clientèle au monde. Bombardier Transport a remporté plusieurs contrats majeurs en 2017, confirmant sa position de chef de file dans l'industrie ferroviaire mondiale et son objectif clair de devenir une entreprise de 10 milliards de dollars en 2020.(1)

Conformément aux règles régissant le processus d'approvisionnement, Bombardier Transport ne fera pas d'autres commentaires à ce stade.

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et de services de l'industrie, couvrant toutes les solutions de transport ferroviaire : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes de transport complets, des solutions de mobilité électrique et des services de maintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans cesse de nouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 37 150 personnes.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS.

(1) Se reporter à l'information sur les énoncés prospectifs et hypothèses au début de la présentation de la Journée des investisseurs de la Société le 14 décembre 2017, disponible ici.

Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Communiqué envoyé le 8 février 2018 à 11:33 et diffusé par :