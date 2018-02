Société Générale CEO Interview - Résultats annuels 2017 (video)







PARIS, le 8 février 2018 /PRNewswire/ -- Le Groupe Société Générale, l'un des plus grands groupes européens de services financiers, publie ses résultats 2017. Frédéric Oudéa, Directeur général, commente les résultats et les perspectives du Groupe.

Visionner l'interview vidéo et lire la transcription : https://www.eurobusinessmedia.com/fr/video/societe-generale-resultats-annuels-2017/?utm_source=ceo-direct&utm_medium=wire

Au sommaire de l'interview



Commentaires sur les résultats annuels 2017

Performances des trois métiers

Exécution du plan "Transform to Grow"

