ASG lance un nouveau système supraconducteur destiné à la protection des réseaux électriques

Le limiteur de courant de défaut est une solution qui répond aux besoins éprouvés par les réseaux des services publics à l'heure de produire davantage d'énergie à partir de sources renouvelables, en facilitant leur connexion au réseau lui-même et en réduisant les risques liés à une éventuelle hausse des défauts. Le dispositif innovant utilise du fil MgB2 et s'appuie sur le savoir-faire d'ASG en termes de conception et de fabrication d'aimants pour la recherche en physique des particules.

ASG Superconductors, une entreprise de pointe, spécialisée dans les aimants supraconducteurs, a conçu et démontré toutes les fonctionnalités d'un limiteur de courant de défaut supraconducteur (SFCL selon l'anglais) innovant. La conformité de ce système de 36 kV a été testée dans les laboratoires indépendants de l'IPH à Berlin, dans des conditions de court-circuit encore plus sévères que celles rencontrées par un vrai réseau électrique.

Le système SFCL utilise le nouveau fil supraconducteur en diborure de magnésium - MgB2. C'est un système inducteur qui agit comme un composant d'impédance variable. Dans des conditions de fonctionnement, le dispositif reste totalement « invisible » au réseau, évitant ainsi les dispersions ou les perturbations, mais il est en mesure de se convertir instantanément et automatiquement à une impédance très élevée (c'est-à-dire la capacité de limiter les courants de défaut) en cas de court-circuit.

Le système fonctionne en l'absence totale de fluides cryogéniques, qui sont autrement indispensables avec les solutions traditionnelles, et il réduit le besoin d'entretien. L'utilisation du fil supraconducteur en MgB2 rend également le système plus efficace par rapport à un système traditionnel équivalent, en réduisant la consommation.

La technologie des supraconducteurs permet au dispositif SFCL d'être constamment opérationnel même après une intervention en cas de court-circuit sur le réseau. Elle offre alors un temps de récupération de l'ordre de millisecondes, caractéristique unique qui le distingue des autres solutions proposées sur le marché et qui permettrait aux services publics de faire de grands progrès en termes de continuité d'alimentation électrique, et d'éviter les coûts de restauration des composants de réseau endommagés à la suite d'un court-circuit. Des études portant sur le coût total de possession confirment qu'un système SFCL est souvent la solution la plus rentable pour résoudre les problèmes liés à l'augmentation des courants de court-circuit dans les réseaux électriques de moyenne et haute tension.

La technologie inductive permet d'augmenter les valeurs de tension de fonctionnement du dispositif SFCL sans modifier ses principes de fonctionnement principaux : en plus du système de 36 kV, ASG a déjà conçu un système de 123 kV adapté au fonctionnement sur les réseaux de transmission, dans la plupart des systèmes délicats des pays européens.

