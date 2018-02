Des chefs-d'oeuvre mettant à l'honneur le printemps sont affichés au Musée national d'art moderne de Tokyo, près du Palais impérial, présentant l'art japonais du 20e siècle







TOKYO, 7 février 2018 /CNW/ -- Le Musée national d'art moderne de Tokyo, soit le premier musée d'art national du Japon situé au parc Kitanomaru, à proximité du Palais impérial, présente divers chefs-d'oeuvre mettant à l'honneur le printemps lors de ses expositions printanières annuelles de 2018.

On compte parmi les oeuvres présentées « Parting Spring », de KAWAI Gyokudo, qui représente des cerisiers en floraison. Le chef-d'oeuvre, qui a été désigné comme propriété intellectuelle importante, est exposé uniquement une fois par année. Par ailleurs, l'oeuvre « Flowers (Image of Evening) » de FUNADA Gyokuju, acquise par le musée, sera présentée pour la première fois lors de l'événement annuel. Dans la galerie d'artisanat du musée, des oeuvres de céramique, de laque, de textile et de métal seront exposées, parmi d'autres travaux artisanaux.

(Photo : http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802060690/?images)

(Publicité télévisée : https://www.youtube.com/watch?v=2KDExHpvdck)

Le Musée national d'art moderne de Tokyo vous permet de découvrir la seule collection d'oeuvres d'art du Japon, qui vous enseignera plus de 100 ans d'histoire de l'art japonais moderne.

Le parc Chidorigafuchi, qui se trouve à quelques pas du musée, est reconnu comme étant l'un des meilleurs endroits du Japon pour admirer des cerisiers en floraison. Il attire plus d'un million de personnes de partout sur la planète. Le musée tient son festival printanier de manière à ce qu'il coïncide avec la période où les cerisiers sont en pleine floraison.

À propos du Musée national d'art moderne de Tokyo

Le Musée national d'art moderne de Tokyo abrite la « MOMAT Collection », où environ 200 des quelque 13 000 oeuvres de la collection sont exposées. Des explications sont fournies en anglais durant chaque période de montre. Des audioguides en anglais, en chinois et en coréen sont aussi disponibles.

La pièce « Room With A View », un salon d'observation du musée d'art, offre une vue panoramique sur le Palais impérial et sa richesse naturelle, ainsi que sur les gratte-ciels.

Site Web : http://www.momat.go.jp/english/

Expositions et événements printaniers

Musée d'art : MOMAT Collection, du 20 mars au 27 mai 2018

Galerie d'artisanat : Les mains de maître de la période Meiji : L'exposition 40 e anniversaire de la galerie d'artisanat tirée de la collection du musée, du 1 er mars au 27 mai 2018

anniversaire de la galerie d'artisanat tirée de la collection du musée, du 1 mars au 27 mai 2018 Festival printanier du Musée national d'art moderne de Tokyo : du 23 mars au 8 avril 2018

Des boîtes à lunch spéciales pour les admirateurs de cerisiers en floraison seront en vente au restaurant L'ART ET MIKUNI, qui se trouve sur les lieux du musée.

