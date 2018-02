Centraide du Grand Montréal marque la fin de sa campagne annuelle avec un résultat de plus de 56 M$







L'engagement des milieux de travail et des organismes communautaires

souligné par les prix Solidaires

MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Centraide du Grand Montréal a récolté 56 165 000 $ lors de sa campagne 2017 afin d'atténuer les effets de la pauvreté et de l'exclusion sociale chez les personnes vulnérables. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une soirée de reconnaissance tenue à la Société des Arts Technologiques en présence des coprésidents sortants Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco et James C. Cherry, administrateur de sociétés et de quelque 350 invités.

L'engagement des milieux de travail et des organismes communautaires pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion a également été salué par la remise de 14 prix Solidaires et d'un prix Coup de coeur.

Les lauréats du milieu communautaire sont :

Option consommateurs, Solidaires Empowerment

Solidaires Empowerment Le marché public et ambulant FruiGumes du Centre d'entraide régional d' Henryville (CERH), Solidaires Mobilisation

Solidaires Mobilisation L'équipe de bénévoles de la Clinique d'information Juridique du Y des femmes de Montréal (YWCA), Solidaires Engagement citoyen

Solidaires Engagement citoyen Vicky Blanchard , bénévole à la Maison de la Famille de St-François ( Laval ), Solidaires Engagement citoyen

Solidaires Engagement citoyen Natalie Chapman, directrice générale retraitée du WIAIH : pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou l'autisme, Solidaires Leadership

Solidaires Leadership Valérie Fortier, intervenante psychosociale et gestionnaire de projet à l'Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM), Solidaires Relève

Les lauréats du milieu des affaires sont :

Saputo, Solidaires Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus

Solidaires Engagement d'entreprise, 1 000 employés et plus Rolls- Royce Canada , Solidaires Engagement d'entreprise, 999 employés et moins

Solidaires Engagement d'entreprise, 999 employés et moins CAE, Solidaires Mobilisation, 1 000 employés et plus

Solidaires Mobilisation, 1 000 employés et plus Cogeco , Solidaires Mobilisation, 999 employés et moins

Solidaires Mobilisation, 999 employés et moins Investissement Québec, Solidaires Relève

Solidaires Relève TechAide , Solidaires Innovation

Solidaires Innovation Les syndicats (SCFP-FTQ : Sections locales 1500, 5735, 2000, 4785, 957, 4250; SPIHQ, SPSI) et les associations (APCPNHQ, APRHQ) d'Hydro-Québec, Solidaires Leadership syndical

Solidaires Leadership syndical Mario Di Bernardo , directeur, succursale Place Portobello, RBC Banque Royale, Solidaires Engagement citoyen

Solidaires Engagement citoyen Josée St-Onge, associée, Leader Risque et conformité Québec PwC, Coup de coeur, Solidaires Engagement citoyen

Le Prix Michèle Thibodeau-DeGuire soulignant l'apport exceptionnel d'un grand bénévole au rayonnement de Centraide du Grand Montréal a été octroyé à Paul Desmarais, jr.

Centraide a également profité de l'événement pour lancer une exposition de photos dédiée aux lauréats et lauréates des prix Solidaires aux organismes. Cette exposition voyagera au cours de l'année dans les entreprises partenaires de la campagne Centraide. Les membres du public sont également invités à voter pour la meilleure photo en visitant exposolidaires.centraide.org.

Centraide du Grand Montréal intervient sur le territoire de Laval, Montréal et la Rive-Sud. Près de 57?000 bénévoles sont impliqués au sein des quelque 350 organismes qu'il soutient et 22?000 bénévoles se consacrent à l'organisation de sa campagne annuelle. Au Québec, Centraide est présent dans 18 régions et reçoit l'appui d'entreprises, d'institutions privées, publiques et parapubliques et de grandes organisations syndicales. Les fonds recueillis sont investis localement pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

centraide-mtl.org

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 20:36 et diffusé par :