Conditions routières difficiles : adaptez votre conduite







QUÉBEC, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - De fortes précipitations de neige et des rafales sévissent actuellement sur différents secteurs du Québec causant des conditions routières difficiles. Les conditions météorologiques ont affecté les déplacements sur plusieurs axes routiers majeurs.

Les équipes du Ministère s'activent sur le réseau routier; toutes les ressources matérielles et humaines sont mobilisées afin de maximiser la capacité des interventions et d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Le Ministère recommande toutefois aux usagers de la route de déblayer leurs véhicules, d'adapter leur conduite en fonction des conditions routières et climatiques en vigueur, et de garder une distance sécuritaire entre les véhicules.

Les usagers de la route devraient s'informer des conditions routières sur les différentes plateformes du Québec 511 (Web, application mobile, téléphone) et planifier leurs déplacements en conséquence et éviter les déplacements non nécessaires. Ils peuvent également signaler au Ministère toute situation dangereuse ou inhabituelle en composant le 511.

