La GTAA rachète les billets à moyen terme de série 2009-1







TORONTO, le 7 févr. 2018 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (la « GTAA ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait exercé son droit de racheter, le 29 mars 2018 (la « date de rachat »), la totalité des billets à moyen terme de série 2009-1 d'un montant de 522 millions de dollars actuellement en circulation (les « obligations »).

Le prix de rachat, établi en vertu des dispositions de l'acte de fiducie principal daté du 2 décembre 1997, du onzième acte de fiducie supplémentaire daté du 14 février 2008 et des suppléments de fixation du prix nos 3 et 4 datés du 14 mai 2009 et du 5 octobre 2009, respectivement, sera calculé le 26 mars 2018. Le versement du prix de rachat, comprenant les intérêts courus, sera effectué à la date de rachat.

Un avis de rachat a été remis aujourd'hui à CDS Clearing and Depository Services Inc. (« CDS ») et au fiduciaire, Compagnie Trust BNY Canada. Les détenteurs non inscrits (banques, sociétés de courtage et autres institutions financières) qui maintiennent leur participation à ces obligations par l'entremise de CDS doivent communiquer avec leur représentant du service à la clientèle de CDS pour toute question concernant le rachat. D'autre part, les détenteurs bénéficiaires qui ont des questions sur le rachat doivent communiquer avec un représentant de l'institution financière ou de la société de courtage qui détient des participations à ces obligations en leur nom.

La GTAA exploite l'Aéroport international Toronto Pearson (Toronto Pearson). Par son trafic de 44,3 millions de passagers en 2016, Toronto Pearson est le plus grand aéroport au Canada et le deuxième aéroport en importance en Amérique du Nord au chapitre du nombre total annuel de passagers internationaux. Toronto Pearson est une plaque tournante des déplacements de particuliers et du transport de biens vers des destinations partout au Canada, sur le continent et dans le monde. La GTAA continue de miser sur le statut de passerelle internationale de l'Aéroport Toronto Pearson, en rehaussant l'expérience et la sécurité des clients et en contribuant au succès de sociétés aériennes, qui sont nos partenaires, et des économies de la région, de la province et du Canada.

Twitter : @TorontoPearson

SOURCE Greater Toronto Airports Authority

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 19:43 et diffusé par :