L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public nomme Neil Cunningham comme président et chef de la direction







Le conseil d'administration de l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) a annoncé aujourd'hui la nomination de Neil Cunningham à titre de président et chef de la direction. Cette nomination entre en vigueur immédiatement. Précédemment, M. Cunningham occupait le poste de premier vice-président, chef mondial des placements immobiliers et ressources naturelles. Le président et chef de la direction sortant, André Bourbonnais, a avisé le conseil d'administration de sa décision de quitter Investissements PSP. Il se joindra à BlackRock plus tard cette année pour diriger une nouvelle initiative dédiée aux investissements alternatifs.

« Neil Cunningham a joué un rôle important dans l'évolution d'Investissements PSP, à la fois comme investisseur et cadre supérieur. Il a contribué à l'élaboration et la mise en oeuvre du plan stratégique actuel de l'organisation, et il a une profonde connaissance des activités, du mandat et des parties prenantes. Sa vaste expérience, combinée à son adhésion continue aux valeurs fondamentales de l'entreprise, fait de lui le choix naturel et idéal pour assurer la direction d'Investissements PSP », affirme Martin Glynn, président du conseil désigné.

M. Cunningham s'est joint à Investissements PSP en juin 2004 à titre de vice-président, Investissements immobiliers. Il est devenu premier vice-président et chef mondial des placements immobiliers en 2015. Sous son leadership, l'équipe immobilière d'Investissements PSP s'est démarquée comme l'un des groupes institutionnels de gestion immobilière les plus prolifiques et respectés du monde. En décembre 2016, M. Cunningham a aussi assumé le leadership de l'équipe des ressources naturelles d'Investissements PSP.

Avant de se joindre à Investissements PSP, M. Cunningham a occupé divers postes en placement immobilier chez Merrill Lynch, Brazos Advisors Canada, la Banque Nationale du Canada et Coopers & Lybrand.

« Je suis à la fois ravi et honoré d'avoir été choisi pour mener la direction d'Investissements PSP », a déclaré M. Cunningham. « Notre organisation est un chef de file dans la gestion des investissements de régimes de pensions, et sa position ainsi que son importance continueront de croître. Je suis heureux de relever ce défi stimulant, soit de faire progresser davantage Investissements PSP. En collaboration avec l'équipe de la haute direction et tous les professionnels talenteux et engagés, je suis convaincu que nous continuerons d'atteindre nos objectifs ambitieux et de respecter les exigences de notre mandat. »

M. Cunningham a été nommé à ce poste suite au départ d'André Bourbonnais, qui a été président et chef de la direction pendant trois ans. Sous sa direction, Investissements PSP a évolué rapidement, notamment grâce à la réorganisation du groupe de placements privés, la création de la classe d'actifs de titres de créances privés, l'ouverture de bureaux à New York et à Londres, et un rendement net de 12,8 % pour l'exercice financier conclu le 31 mars 2017. Durant le mandat de M. Bourbonnais, Investissements PSP a également élaboré un plan stratégique sur cinq ans, « Vision 2021 ».

« André a eu un impact très positif sur Investissements PSP à titre de président et chef de la direction. Son leadership et son engagement ont fait en sorte que le côtoyer au cours des trois dernières années a été une expérience unique et vraiment plaisante. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futurs défis alors que Neil poursuivra les initiatives en cours chez Investissements PSP », a affirmé Martin Glynn, président du conseil désigné.

« Ce ne fut pas un choix facile de quitter mon poste de direction au sein d'Investissements PSP. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, grâce aux professionnels remarquables avec qui j'ai eu la chance de travailler et au soutien constant du conseil d'administration. Investissements PSP est une organisation exceptionnelle, un chef de file mondial parmi les investisseurs institutionnels les mieux positionnés pour prendre avantage des occasions prometteuses tout en créant de la valeur pour ses contributeurs et bénéficiaires », souligne André Bourbonnais, président et chef de la direction sortant d'Investissements PSP.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada avec un actif net sous gestion de 139,2 milliards de dollars au 30 septembre 2017. Investissements PSP gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créances privés. Créée en 1999, Investissements PSP investit les contributions nettes au titre des régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York et à Londres. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez le compte Twitter @InvestPSP.

Maria Constantinescu, Relations avec les médias, Investissements PSP, Tél. : +1(514)218-3795, media@investpsp.ca

