Heidrick & Struggles lance son activité de conseil Heidrick Consulting







- Une ligne intégrée de services-conseils guidera les clients, les menant à agir avec rapidité et agilité sur des marchés volatils et incertains.

- Andrew LeSueur est nommé directeur général de Heidrick Consulting.

- Karla Martin et Barbara Spitzer se joignent à Heidrick Consulting en tant que qu'associés; Shaloo Kakkar Kulkarni se joint à titre de directrice principale.

- David Clary est chef de l'exploitation de Heidrick Consulting

CHICAGO, le 7 février 2018 /CNW/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux prestataires mondiaux de services de recherche de cadres, d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité organisationnelle et de l'équipe, et de mise en forme de la culture, annonce avoir lancé aujourd'hui son activité Heidrick Consulting sur le marché mondial.

Regroupant les prestations conseil en leadership et mise en forme de la culture, la nouvelle activité constitue une ligne intégrée de services-conseils complémentaires des capacités établies depuis longtemps par la société dans la recherche de cadres.

« Heidrick Consulting aidera nos clients à accélérer la performance de leurs dirigeants, équipes et organisations et à développer des cultures florissantes », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction de Heidrick & Struggles. « Disposant d'outils d'analyse, une suite complète, et forts de leurs éclairages étayés par des données, nos consultants guideront nos clients afin qu'ils puissent agir avec rapidité et agilité dans des environnements opérationnels incertains et à évolution rapide. »

Heidrick Consulting propose principalement aux clients les services d'évaluation et de développement du leadership, d'efficacité organisationnelle et de l'équipe, et de mise en forme de la culture.

Visionnez la vidéo sur Heidrick Consulting : http://bit.ly/2EKHSUK

Andrew LeSueur est nommé directeur général de Heidrick Consulting

Andrew LeSueur, nommé directeur général de Heidrick Consulting, est ancien directeur général du portefeuille conseil en leadership dans les Amériques et, à ce titre, s'est chargé des dernières étapes de l'intégration des activités conseil en leadership et mise en forme de la culture de la société.

« Andrew est mieux placé pour diriger une activité devant rapporter à nos clients du monde entier, en termes de résultats transformationnels, et renforcer les synergies clients entre nos services conseil et notre activité de recherche de cadres bien établie », a commenté Rajagopalan.

En termes de service clients, Andrew LeSueur s'est attaché à accélérer la performance en exécutant des missions couvrant la mise en forme de la culture, l'efficacité des équipes dirigeantes, les évaluations du leadership et fonctionnelles et le changement organisationnel. Auparavant, il était associé du portefeuille recherche de cadres, au service des clients dans les secteurs du transport et de la logistique, du capital-investissement privé, de la finance et industriel. Il s'est joint à Heidrick & Struggles de chez McKinsey où, en tant qu'associé, il a travaillé avec des clients pour aider à structurer, à mettre en oeuvre et à soutenir des transformations en matière de performance.

Colin Price, qui avait été associé directeur du conseil en leadership, se concentrera sur le service client Heidrick Consulting, mission qui le verra développer et approfondir le portefeuille propriété intellectuelle et leadership éclairé de la société.

Heidrick Consulting s'adjoint de nouvelles consultantes étoffant son expertise

Souhaitant approfondir ses services consultatifs et son expertise en conseil, Heidrick & Struggles a récemment ajouté à son équipe Heidrick Consulting deux associées et une directrice principale :

Karla Martin , qui rejoint le bureau de San Francisco en tant qu'associée, apporte au cabinet une vaste expérience de la transformation numérique, des opérations, du développement de stratégie et de l'exécution. Elle a été consultante chez Booz Allen , dans les secteurs du commerce de détail, du luxe et de la technologie, en leadership exécutif auprès de Google et en entreprises entrepreneuriales chez shopkick et Inspired Luxe.

, qui rejoint le bureau de en tant qu'associée, apporte au cabinet une vaste expérience de la transformation numérique, des opérations, du développement de stratégie et de l'exécution. Elle a été consultante chez , dans les secteurs du commerce de détail, du luxe et de la technologie, en leadership exécutif auprès de Google et en entreprises entrepreneuriales chez shopkick et Inspired Luxe. Barbara Spitzer rejoint le bureau de New York en tant qu'associée, forte des initiatives qu'elle a dirigées dans les domaines aussi divers que la transformation à grande échelle, de conception d'organisation chef de file, la culture, la gestion des talents et de gestion du changement. Auparavant, elle a été associée fondatrice de Two Rivers Partners, une société de conseil spécialisée dans les structures organisationnelles, les solutions de talents et le changement transformationnel.

rejoint le bureau de en tant qu'associée, forte des initiatives qu'elle a dirigées dans les domaines aussi divers que la transformation à grande échelle, de conception d'organisation chef de file, la culture, la gestion des talents et de gestion du changement. Auparavant, elle a été associée fondatrice de Two Rivers Partners, une société de conseil spécialisée dans les structures organisationnelles, les solutions de talents et le changement transformationnel. Shaloo Kakkar Kulkarni rejoint le bureau de Londres en tant que directrice principale spécialisée dans l'efficacité et la performance des organisations sous les scénarios de redressement, d'acquisition, de cession, de réduction des effectifs, de croissance organique et de création de coentreprises. Avant son entrée chez Heidrick & Struggles, elle a occupé des postes de direction au sein des services financiers à Santander et à Citibank.

« Karla, Barbara et Shaloo apportent au cabinet une connaissance approfondie du changement transformationnel et les compétences dont les futurs dirigeants devront disposer pour réussir à l'ère de la perturbation », a déclaré LeSueur, ajoutant que « leur talent, collectivement, fera partie intégrante de notre stratégie de croissance, chez Heidrick Consulting, à l'aube de 2018. »

David Clary est chef de l'exploitation de Heidrick Consulting

David Clary se joint à Heidrick & Struggles à titre de chef de l'exploitation chez Heidrick Consulting, fort d'une carrière englobant plus de 20 ans dans les services professionnels. Auparavant, il a été vice-président principal chez Procurian, une unité d'affaires d'Accenture, chargé des services clients, et avant le rachat de Procurian par Accenture, il a occupé nombre de postes importants, notamment la direction des activités conseil du cabinet, de l'unité d'affaires européenne et de la gestion de programmes mondiaux. Par ailleurs, David Clary est ancien de l'activité conseil en gestion de A. T. Kearney.

« David a joué un rôle déterminant dans la transformation de Procurian, d'un prestataire de services fortement axés sur le conseil à une véritable société d'externalisation de processus métier SaaS (logiciel-service), grâce au développement de produits innovants et à sa focalisation de mise en marché », a expliqué LeSueur.

À propos de Heidrick & Struggles :

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), conseillère de confiance auprès des organisations de premier rang mondial, répond aux besoins en cadres et dirigeants de talent en étant fournisseur de premier ordre de services d'expertise-conseil en leadership, de définition de la culture et de recherche de cadres supérieurs. Heidrick & Struggles est depuis plus de 60 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, la société offre des solutions leadership intégrées pour aider les clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois (one leadership team at a time®). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.heidrick.com.

À propos de Heidrick Consulting :

Heidrick Consulting, s'associant aux clients, aide à développer les leaders, les équipes, les organisations et les cultures nécessaires pour accélérer leurs performances, surmonter les obstacles et surpasser leurs attentes les plus élevées. Notre offre mondiale réunit une équipe de professionnels chevronnés dotés d'une vaste expertise dans l'évaluation et le développement du leadership, l'efficacité de l'équipe et organisationnelle et la mise en forme de la culture. Nous sommes une société de Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), le conseiller mondial par excellence auprès des conseils d'administration et des hauts dirigeants relativement à tous les aspects du talent de direction, y compris la recherche de cadres supérieurs. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur http://www.heidrick.com/What-We-Do/Heidrick-Consulting.

Renseignements aux médias :

Jon Harmon +1 312.496.1593

jharmon@heidrick.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/139029/heidrick_struggles_logo.jpg

SOURCE Heidrick & Struggles

Communiqué envoyé le 7 février 2018 à 19:11 et diffusé par :