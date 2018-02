Transat en haut du classement des meilleurs employeurs au Canada et deuxième chez les transporteurs aériens







MONTRÉAL, le 7 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Transat A. T. inc. s'est classée parmi les meilleurs employeurs au Canada et deuxième parmi les compagnies aériennes au palmarès annuel du magazine Forbes. L'entreprise a gagné 51 places au classement général : elle est passée du 120e rang en 2017 au 69e rang en 2018.

« Nous sommes très heureux de faire partie des 70 meilleurs employeurs au Canada et de figurer dans le top 20 au Québec, a déclaré Christophe Hennebelle, vice-président, Ressources humaines et affaires publiques. Nous accordons une grande importance à la reconnaissance, à la formation et au développement de notre personnel, de même qu'au travail d'équipe. Notre marque employeur est forte et attrayante, ce qui nous permet d'attirer et de retenir les employés de grand talent. Je pense notamment à nos efforts en matière de développement durable qui font leur fierté. Fidèles à notre mission, nous essayons de faire en sorte que la joie des vacances ensoleille non seulement le quotidien de nos clients, mais aussi celui de nos employés. »

Le palmarès des meilleurs employeurs au Canada de Forbes est établi à la suite d'un sondage auprès de 8 000 travailleurs canadiens qui oeuvrent dans quelque 1 500 organisations privées et publiques de plus de 500 employés. Les réponses sont données de manière anonyme et sans l'intervention de l'employeur.

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes, Transat est présente dans une soixantaine de destinations dans 26 pays en Amérique, en Europe et au Proche-Orient. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 10 ans et a obtenu le statut de Partenaire Travelife en 2016 (TSX: TRZ).

Distinctions et prix récents

Deuxième compagnie aérienne au monde dans la catégorie vacances (de 2013 à 2017) et première en Amérique du Nord dans la même catégorie (de 2012 à 2017) aux World Airline Awards de Skytrax

Deuxième compagnie aérienne au palmarès 2017 des meilleurs employeurs canadiens du magazine Forbes

Parmi les meilleures grandes entreprises citoyennes du Canada selon la firme de recherche Corporate Knights (de 2014 à 2017, au 16e rang en 2017)

Première compagnie aérienne en Amérique du Nord pour l'efficacité énergétique selon Atmosfair (2011-2016)

Parmi les 10 meilleurs centres d'appels en Amérique du Nord selon BenchmarkPortal (2012 et 2015)

Meilleure compagnie de vols nolisés (de 2008 à 2017) et meilleur voyagiste (de 2014 à 2017) aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne (2013, 2014, 2015 et 2017) et meilleur voyagiste (2013, 2015, 2016 et 2017) à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

